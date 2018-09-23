Санчес назвал наиболее вероятных соперников для следующего боя Головкина

Абель Санчес, тренер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, назвал наиболее вероятных соперников для следующего боя своего подопечного после поединка с Саулем «Канело» Альваресом.

«Это будет либо бой с Билли Джо Сондерсом за пояс WBO, либо с победителем поединка Сондерс — Андраде, или это будет Риота Мурата, который владеет титулом WBA regular», — цитирует Санчеса fightsports.tv.

Инсайдер раскрыл сведения о третьем бое Головкин — Альварес и имена их следующих соперников.