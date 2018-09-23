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17:11 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес назвал наиболее вероятных соперников для следующего боя Головкина

В список вошли три боксера.

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Абель Санчес, тренер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, назвал наиболее вероятных соперников для следующего боя своего подопечного после поединка с Саулем «Канело» Альваресом.

«Это будет либо бой с Билли Джо Сондерсом за пояс WBO, либо с победителем поединка Сондерс — Андраде, или это будет Риота Мурата, который владеет титулом WBA regular», — цитирует Санчеса fightsports.tv.

Инсайдер раскрыл сведения о третьем бое Головкин — Альварес и имена их следующих соперников.

Напомним, что поединок Головкина и Альвареса состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов решением большинства судей победу одержал мексиканский боксер, лишив GGG титулов WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе. При этом уже после боя Альварес лишился пояса IBO, так как не заплатил санкционный взнос.

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