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10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
7Джошуа нокаутировал Поветкина
14:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион мира распек Джошуа за бой с Поветкиным

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

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«Джошуа считает нормальным бой с 39-летним боксером, который вдвое меньше него. Поединок Джошуа с Поветкиным — доказательство того, что я буду драться с лучшим тяжеловесом в мире на сегодняшний день: с Деонтеем Уайлдером. Джошуа рядом с ним не стоит: он медленный, громоздкий», — заявил 30-летний Фьюри. Единственным достоинством соотечественника боксер назвал физическую силу.

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22 сентября на стадионе «Уэмбли» состоялся бой между Джошуа и Поветкиным. Британец отправил российского боксера в нокаут в седьмом раунде. После поединка Поветкину потребовалась помощь врачей.

Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира по версии нескольких организаций, проведет бой против американца Уайлдера 1 декабря. Американский боксер — действующий чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелой весовой категории.

Джошуа нокаутировал Поветкина на «Уэмбли»
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05:13 (мск)© Ньюстюб
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