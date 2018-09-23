Цзю: Поветкин не был готов тактически

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«Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы. Просто его соперник более четко просчитал то, как надо действовать. Конечно, Джошуа выжидал. Выжидал и в одним момент поймал россиянина — Саша пропустил удар, а Энтони оставалась только добить.

Поветкину не хватало боев с серьезными соперниками? Александру уже 39 лет, о какой нехватке опыта можно говорить? Олимпийский чемпион, есть олимпийский чемпион. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксер не был готов к работе, — уверен Цзю.

Кроме того, экс-чемпион поделился мыслями относительно того, стоит ли российскому бойцу продолжать карьеру.