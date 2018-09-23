Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор1
Нижний Новгород0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Генгам0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал0
Валенсия0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р0
Спартак3
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сочи0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник1
Мордовия1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К2
Десна0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер Д2
Черноморец Од0
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит5
Локомотив3
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер1
Майнц0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки2
Армавир3
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн1
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
Рома0
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево0
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио4
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед0
Челси0
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Марсель
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-20
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-22
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино1
Наполи3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь3
Чертаново1
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Севилья6
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Сибирь0
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
17:08 (мск), источник: Sports.kz

Санчес назвал проблемный аспект работы с Головкиным

Тренер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес ответил на вопросы болельщиков о своем подопечном, сообщает Sports.kz.

Наверх

— Существует ли у вас языковой барьер, когда вы обсуждаете план на бой?

— Никогда. Он действительно всё очень хорошо понимает, он понимает английский. У него ограниченный словарный запас, поэтому ему трудно выражать свои чувства, но он всё понимает. В этот раз после боя был переводчик, так что он всё понимал очень хорошо.

Свой последний бой Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе: рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей. Их первый бой также закончился неоднозначно — спорной ничьей.

 Озвучен гонорар Головкина за второй бой с «Канело»
Джошуа - Поветкин: видео тяжелого нокаута обидчика Дычко
Все, что нужно знать о дерби ЦСКА — «Спартак»
Джошуа — в огне. Поветкин — в нокауте
«Арсенал» и «Рубин» выдали один из лучших матчей сезона
«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию
Джошуа поклонился Поветкину после боя
Букмекеры верят в победу ЦСКА в дерби
«Зенит» принимает «Локомотив» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь