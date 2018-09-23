Санчес назвал проблемный аспект работы с Головкиным
Тренер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес ответил на вопросы болельщиков о своем подопечном, сообщает Sports.kz.
Тренер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес ответил на вопросы болельщиков о своем подопечном, сообщает Sports.kz.
— Существует ли у вас языковой барьер, когда вы обсуждаете план на бой?
— Никогда. Он действительно всё очень хорошо понимает, он понимает английский. У него ограниченный словарный запас, поэтому ему трудно выражать свои чувства, но он всё понимает. В этот раз после боя был переводчик, так что он всё понимал очень хорошо.
Свой последний бой Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе: рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей. Их первый бой также закончился неоднозначно — спорной ничьей.