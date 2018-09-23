Джошуа — в огне. Поветкин — в нокауте

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF британец Энтони Джошуа защитил свои титулы в поединке против россиянина Александра Поветкина, отправив того в нокаут в седьмом раунде.

Логово льва

По всему выходило, что в Лондоне в день боя будет сильный дождь. Дождь шел в Москве, шел в Лондоне — не такой, видимо, сильный, — но огонь на «Уэмбли» горел. Огонь химический, яркий и негасимый, как сам чемпион Энтони Джошуа.

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В последних боях ему недоставало убедительности, с Паркером и Такамом он не выглядел уверенным в себе, в переговорах с Деонтеем Уайлдером — тоже. Но здесь — собрался. Ничего удивительного, скорее даже предсказуемо — они с промоутером Эдди Хирном расчетливо готовили этот триумф, выстроили все так, что помешать этому не смог ни сам Поветкин, на удивление неплохо подготовившийся к бою, ни дождь, ни известия о том, что Тайсон Фьюри и Уайлдер обошли его и теперь встретятся в декабре в Нью-Йорке.

«Добро пожаловать в логово льва», — говорило с экрана лицо Джошуа, предваряя выход к рингу его соперника. Поветкин шел — казалось, целую вечность, через всю арену, несомненно чувствуя всю энергетику заполненного «Уэмбли», все напряжение большого боя, казалось, даже больше заряжаясь от этого, но — кто знает… лицо его большую часть времени скрывал капюшон. А больше всего хотелось видеть его реакцию на выход Джошуа, на огонь и тот лифт, который зачем-то поднял его вверх над толпой, показал всему стадиону — а затем так же опустил, чтобы чемпион продолжил свой путь. Грандиозно и нелепо.

Бой

Первые раунды заставили, наверное, задуматься всех тех, кто ждал легкой победы Джошуа. Ждал доминирования. Чемпион Поветкина изучил достаточно, чтобы понять — в начале боя нужно движение. Если что-то Поветкин и умеет делать хорошо — на голову выше всех его предыдущих соперников — так это атаковать цель, которая находится на ударной дистанции. Одного-двух пропущенных в первом раунде ударов британцу хватило, чтобы на перерыв он отправился с повреждением носа. Левый хук, которым его Поветкин достал в конце раунда — ничего особенного. Правая рука Джошуа в следующих раундах снова намертво приклеилась к челюсти.

Второй раунд тоже был за Поветкиным. Он был мобильнее, больше атаковал, и это вынудило британца в моменты, когда он проигрывал в скорости, больше подталкивать, прихватывать соперника, выводить его из равновесия. Это заставляло россиянина терять контроль, терять силы, и в третьем-четвертом раундах он ощутимо начал задыхаться, сам не выдерживая тот ритм, который навязывал сопернику. То ли для проверки, то ли в надежде на удачу Джошуа в каком-то эпизоде бросил в цель 4−5 ударов, от которых Поветкин ушел, работая корпусом и отойдя на полшага назад. Чемпион потерял интерес к атаке еще на раунд. Временами он начинал даже улыбаться. Эту улыбку и нерешительность в атаке многие даже могли принять за растерянность, но не команда Поветкина, требовавшие от него в углу не заряжаться на удар. У него появилось рассечение над глазом, но оно Александра не слишком беспокоило.

Казалось, это приносит свои плоды. В пятом и шестом раундах Джошуа снова мало бил, шел назад, и Поветкину несколько раз удалось нанести серию ударов, смещаясь в сторону по фронту атаки. Ничего слишком опасного для чемпиона, но неприятно. Правда, внимательный зритель знает, что у Джошуа почти в каждом бою после пятого раунда наступает временный спад — в активности, в концентрации, в агрессии. Он словно выдыхается, шевелит жабрами как рыба, которую вытащили из воды и бросили на песок. Владимиру Кличко почти удалось это использовать — британцу пришлось вставать из нокдауна в шестом раунде, да и Диллиан Уайт за некоторое время до этого хорошо его достал. Поветкину это тоже почти удалось.

Но химия процессов в бою с Джошуа работает таким образом, что после этого спада, восстановившись, он становится особенно опасным и взрывным. И Поветкин этот взрыв пропустил.

Он рано начал бросаться на соперника без джеба, рано начал идти вперед по прямой, не подсаживаясь под его левую руку. Не поменял тактику, не придумал новых ходов. Он наткнулся на удар и застрял. На опасной дистанции, несобранный, с ногами на одной линии, попятился по прямой назад и последовавшие за этим удары Джошуа настигли его у канатов.

Вставал он очень тяжело. Не выплюнул капу, не пошел в клинч, чтобы выиграть время. Никто его этому не учил. Конечно, Джошуа добил соперника.

Альтернативный финал

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Многим могло показаться, что Поветкин выигрывал бой. Возможно, это так или почти так. Но примерно так вы смотрели бой Головкин — Альварес и дважды думали, что GGG победил, так? Но вся штука в том, что чемпион не собирался доводить все до решения судей. Он не только хорошо знал слабые и сильные стороны Поветкина, он знал свои преимущества и недостатки. Особенно недостатки — и он не дал сопернику ими воспользоваться.