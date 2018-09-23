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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина назвал запасные варианты вместо третьего боя с «Канело»

Промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер назвал варианты на случай, если не получится договориться о третьем бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2,34 КО).

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15 сентября Альварес решением большинства судей победил Головкина.

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Это поражение стало первым в карьере казахстанца и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO. После боя оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

В интервью The Ring Леффлер заявил, в случае срыва третьего боя с Альваресом соперниками Головкина могут стать японец Риота Мурата (14−1, 11 КО) и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО).

Ранее промоутеры Мураты заявляли о планах сделать громкий бой с Головкиным в Токио, а Сондерс называется в качестве возможного соперника уже несколько последних лет и мог встретиться с Головкина в августе — у сторон была договоренность о бое на случай срыва второго поединка GGG с Альваресом.

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