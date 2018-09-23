Промоутер Головкина назвал запасные варианты вместо третьего боя с «Канело»

Это поражение стало первым в карьере казахстанца и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO. После боя оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

Ранее промоутеры Мураты заявляли о планах сделать громкий бой с Головкиным в Токио, а Сондерс называется в качестве возможного соперника уже несколько последних лет и мог встретиться с Головкина в августе — у сторон была договоренность о бое на случай срыва второго поединка GGG с Альваресом.