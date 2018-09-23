Промоутер Головкина назвал запасные варианты вместо третьего боя с «Канело»
Промоутер
Промоутер
15 сентября Альварес решением большинства судей победил Головкина.
Это поражение стало первым в карьере казахстанца и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO. После боя оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.
В интервью The Ring Леффлер заявил, в случае срыва третьего боя с Альваресом соперниками Головкина могут стать японец Риота Мурата (14−1, 11 КО) и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО).
Ранее промоутеры Мураты заявляли о планах сделать громкий бой с Головкиным в Токио, а Сондерс называется в качестве возможного соперника уже несколько последних лет и мог встретиться с Головкина в августе — у сторон была договоренность о бое на случай срыва второго поединка GGG с Альваресом.