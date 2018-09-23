«Он хотел — он получил». Почему поражение Головкина от «Канело» закономерно

Любопытно, что к концу 9-го раунда у всех судей счет был 6−3 в пользу «Канело». Это означало, что без нокаута или как минимум без нокдауна, Геннадий может рассчитывать в лучше случае на ничью. В 10-м раунде он проснулся, но было уже поздно.

Перед боем мы писали материал «Что должен сделать “Канело”, чтобы победить Головкина». Там было четыре вещи: держаться подальше от канатов, использовать силовые удары, работать джебом и приумножать риски. Из этих вещей он сделал три. «Канело» дрался в центре ринга и не давал Головкину наступать, заставляя его наоборот отступать. GGG оказался не готов, потому что он более успешен, когда идет вперед. По сути, «Канело» победил его его же оружием: по силовым ударам 143−116 в пользу «Канело». Он дрался в мексиканском стиле, — пишет издание.