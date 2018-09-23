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22:17 (мск), источник: Vesti.kz

Поветкину посоветовали завязывать с боксом после тяжелого нокаута от Джошуа

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал поражение российского супертяжа Александра Поветкина (34−2, 24 КО) от чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22−0, 21 КО).

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Поединок на стадионе «Уэмбли» завершился в седьмом раунде, когда Джошуа нокаутировал Поветкина.

«В принципе, у него не было ни одного серьезного соперника в профессиональном боксе, были только Владимир Кличко и Джошуа. Конечно, хотелось бы пожелать ему самого наилучшего. Но здесь явно видно — с боксом надо завязывать.

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В самом начале боя было понятно, кто фаворит. Все-таки уровень и класс разные у боксёров. Александр, конечно, в свое время выиграл самую главную медаль олимпийскую, но в профессиональном боксе он ни разу не был чемпионом мира, он сколько пытался, но не получалось. Ну и не стоило ему это вообще делать.

Ему больше надо заниматься развитием бокса в стране, популяризацией в Московской области. Мы бы ему порекомендовали войти в Федерацию бокса Москвы, помогать руководителю, в Совет чемпионов Московской области войти, — сказал Кремлев.

Отметим, что сам Поветкин после боя заявил, что Джошуа его ничем не удивил, но его подвела невнимательность.

Поветкину посоветовали завязывать с боксом после тяжелого нокаута от Джошуа
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