Поветкину посоветовали завязывать с боксом после тяжелого нокаута от Джошуа

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Поединок на стадионе «Уэмбли» завершился в седьмом раунде, когда Джошуа нокаутировал Поветкина.

«В принципе, у него не было ни одного серьезного соперника в профессиональном боксе, были только Владимир Кличко и Джошуа. Конечно, хотелось бы пожелать ему самого наилучшего. Но здесь явно видно — с боксом надо завязывать.

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В самом начале боя было понятно, кто фаворит. Все-таки уровень и класс разные у боксёров. Александр, конечно, в свое время выиграл самую главную медаль олимпийскую, но в профессиональном боксе он ни разу не был чемпионом мира, он сколько пытался, но не получалось. Ну и не стоило ему это вообще делать.

Ему больше надо заниматься развитием бокса в стране, популяризацией в Московской области. Мы бы ему порекомендовали войти в Федерацию бокса Москвы, помогать руководителю, в Совет чемпионов Московской области войти, — сказал Кремлев.