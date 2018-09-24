Мейвезер: Еще до боя говорил, что Канело надерет Головкину задницу
GGG проиграл впервые и лишился титулов.
GGG проиграл впервые и лишился титулов.
Повторный поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежавшие Головкину, состоялся 15 сентября на арене
Реванш также продлился все 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес. Головкин же потерпел первое поражение в карьере.
«Перед их вторым боем я говорил людям: “Он надерет Головкину задницу, он надерет ему задницу!”. Это было правдивым заявлением. Так в итоге и получилось. В этот раз “Канело” пошел вперед, чего не было раньше», — сказал