Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Краснодар
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
Футбол. Зарубежный
23.09
Лион4
Марсель2
Футбол. Зарубежный
23.09
Барселона2
Жирона2
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Мейвезер: Еще до боя говорил, что Канело надерет Головкину задницу

GGG проиграл впервые и лишился титулов.

Наверх

Экс-боксер полусреднего веса Флойд Мейвезер, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, в интервью Fighthype.com поделился мнением о матче-реванше между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Повторный поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежавшие Головкину, состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ровно год спустя соперники вернулись туда, где завершили первый бой спорной ничьей.

Реванш также продлился все 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес. Головкин же потерпел первое поражение в карьере.

«Перед их вторым боем я говорил людям: “Он надерет Головкину задницу, он надерет ему задницу!”. Это было правдивым заявлением. Так в итоге и получилось. В этот раз “Канело” пошел вперед, чего не было раньше», — сказал Мэйвезер-старший.

В Алматы состоялась эстафета огня зимней Универсиады-2019
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти
«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток
«Сибирь» обыграет чемпиона, иначе полный провал. Интриги дня КХЛ
«Я не зазвездилась»: что возомнила о себе Загитова
Клуб Овечкина подписал еще одного русского
«Арсенал» продлил победную серию в чемпионате Англии
Каррера: Глушаков не вернется, потому что я так решил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь