Мейвезер: Еще до боя говорил, что Канело надерет Головкину задницу

Экс-боксер полусреднего веса Флойд Мейвезер, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, в интервью Fighthype.com поделился мнением о матче-реванше между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Повторный поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежавшие Головкину, состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ровно год спустя соперники вернулись туда, где завершили первый бой спорной ничьей.

Реванш также продлился все 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес. Головкин же потерпел первое поражение в карьере.