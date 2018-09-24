«Удар “Канело” по печени дошел до цели». Казахстанский рефери разобрал поражение Головкина

— Я думаю, что по ходу боя до пятого-шестого раунда нужно было немного изменить картину поединка: давить, выдергивать, заставить Альвареса нервничать, — финтить, обмануть, на ножках где-то подыграть, делать что-то нестандартное передней рукой. Потому что, возможно, и сам Геннадий не ожидал такой тактики Альвареса, и здесь они, наверное, были не готовы к тому, что «Канело» тупо упрется. По большому счету, примерно 5 раундов из 12-ти Головкин выиграл, а остальные проиграл. Может быть, 1 из 7-ми раундов, выигранных Альваресом, можно отнести к ничейным. Минимальную победу можно было отдать и GGG, и Канело. Качественных силовых ударов «Канело» нанес, конечно, больше. Был момент, когда Геннадий пропустил удар по печени, — и было видно, что удар мексиканца дошел до цели. Просто, все-таки, Головкин — мужчина, и, вообще, — молодец, потому что у него есть характер. Он перетерпел этот удар стоя и не стал давать себе паузу, чтобы судьи отсчитали, — полагает бывший профессиональный боксер.