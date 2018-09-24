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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Джошуа: Поветкин силён и очень быстр

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа прокомментировал результат поединка с Александром Поветкиным, который состоялся 22 сентября на лондонской арене «Уэмбли».

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Британский боксёр одержал победу нокаутом в 7-м раунде.

«В первом раунде Александр попал и я потерял баланс, но это был не более чем разбитый нос, так что я смог быстро вернуться в бой. Я не буду скрывать, что у Поветкина сильные удары и он очень быстр для своего веса. Для меня всё могло плохо кончиться, если бы Александр смог попасть по мне некоторыми своими ударами. Поветкин из тех боксёров, кто может доставить серьёзные проблемы многим тяжеловесам», — сказал Джошуа в своём интервью Boxingscene.

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