Джошуа: Поветкин силён и очень быстр

«В первом раунде Александр попал и я потерял баланс, но это был не более чем разбитый нос, так что я смог быстро вернуться в бой. Я не буду скрывать, что у Поветкина сильные удары и он очень быстр для своего веса. Для меня всё могло плохо кончиться, если бы Александр смог попасть по мне некоторыми своими ударами. Поветкин из тех боксёров, кто может доставить серьёзные проблемы многим тяжеловесам», — сказал Джошуа в своём интервью Boxingscene.