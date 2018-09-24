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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибека Алимханулы задумали выставить на второй бой в США против «Зверя» с 12 победами

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (2−0, 1 КО) может провести поединок с американцем Воном Александером (12−1, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой с 32-летним американцем может стать вторым в США после дебюта, который намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния).

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Первый поединок за океаном казахстанец проведет с 27-летним колумбийцем Карлосом Галваном (16−7−1, 15 КО) и впервые выйдет в восьмираундовом формате.

Что касается боя с Александером (прозвище The Animal — «Зверь»), то этот восьмираундовый поединок намечен на 3 ноября. Встреча пройдет в Эль Пасо (штат Техас) и станет частью андеркарта титульного поединка во втором полулегком весе по версии WBC между Мигелем Берчельтом (34−1, 30 КО) и Мигелем Романом (60−12, 47 КО).

На счету 25-летнего Жанибека Алимханулы два профессиональных боя и две победы. Ранее казахстанец, который будет выступать в среднем весе, бросил вызов чемпиону мира Саулю «Канело» Альваресу, заявив, что он будет первым, кто отправит мексиканца на настил ринга.

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