Жанибека Алимханулы задумали выставить на второй бой в США против «Зверя» с 12 победами

Бой с 32-летним американцем может стать вторым в США после дебюта, который намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния).

Первый поединок за океаном казахстанец проведет с 27-летним колумбийцем Карлосом Галваном (16−7−1, 15 КО) и впервые выйдет в восьмираундовом формате.

Что касается боя с Александером (прозвище The Animal — «Зверь»), то этот восьмираундовый поединок намечен на 3 ноября. Встреча пройдет в Эль Пасо (штат Техас) и станет частью андеркарта титульного поединка во втором полулегком весе по версии WBC между Мигелем Берчельтом (34−1, 30 КО) и Мигелем Романом (60−12, 47 КО).