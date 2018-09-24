Ломаченко: Мне хотелось бы боксировать в Великобритании
Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Василий Ломаченко, которого 8 декабря в
Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Василий Ломаченко, которого 8 декабря в
«Думаю, что Люк Кэмпбелл будет для меня хорошим соперником. Мне кажется, что наш с ним поединок можно было бы провести в Великобритании и это было бы интересно болельщикам. Но всё будет зависеть от моего промоутера. Лично мне хотелось бы боксировать в Великобритании, потому что мне нравится местная атмосфера и я хотел бы выйти на британский ринг», — сказал Ломаченко Boxing Social.
Напомним, ранее боксёр заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира по примеру абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, который также стал первым в истории победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).