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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Ломаченко: Мне хотелось бы боксировать в Великобритании

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Василий Ломаченко, которого 8 декабря в Нью-Йорке (США) ждёт поединок с Хосе Педразой, заявил о желании провести бой в Великобритании с британским боксёром чемпионом Олимпийский игр в Лондоне Люком Кэмпбеллом.

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Источник: Reuters

«Думаю, что Люк Кэмпбелл будет для меня хорошим соперником. Мне кажется, что наш с ним поединок можно было бы провести в Великобритании и это было бы интересно болельщикам. Но всё будет зависеть от моего промоутера. Лично мне хотелось бы боксировать в Великобритании, потому что мне нравится местная атмосфера и я хотел бы выйти на британский ринг», — сказал Ломаченко Boxing Social.

Напомним, ранее боксёр заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира по примеру абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, который также стал первым в истории победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

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