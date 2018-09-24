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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Фьюри выбрал тренировочный лагерь Головкина для подготовки к бою с Уайлдером

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27−0, 19 КО) будет готовиться к бою в чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером (40−0, 39 КО) в Big Bear (штат Калифорния, США). Об этом в интервью WBN сообщил менеджер другого британского суперяжа Джо Джойса (5−0, 5 КО) Сэм Джонс.

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Источник: Reuters

Ожидается, что в ближайшее время Фьюри прибудет в лагерь Абеля Санчеса, который тренирует казахстанцев Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), Али Ахмедова (12−0, 9 КО) и Руслана Мадиева (12−1, 5 КО), а этим летом начал сотрудничать с Джойсом.

«Тайсон на пути к Big Bear. Будет здорово пригласить его сюда. Джо проведет бой в ближайшие выходные. И тренироваться с боксером класса Фьюри будет полезно для него», — сказал Джонс.

Бой Фьюри — Уайлдер пройдет 1 декабря. Поединок анонсирован официально, но место проведения пока не определено.

В свою очередь Джойс 30 сентября в своем американском дебюте в Онтарио встретится с грузином Лаго Киладзе (26−3, 18 КО). 33-летнего финалиста Олимпиады-2016 называют одним из претендентов на бой в будущем с лидерами дивизиона.

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