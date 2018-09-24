Фьюри выбрал тренировочный лагерь Головкина для подготовки к бою с Уайлдером

Источник: Reuters

Ожидается, что в ближайшее время Фьюри прибудет в лагерь Абеля Санчеса, который тренирует казахстанцев Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), Али Ахмедова (12−0, 9 КО) и Руслана Мадиева (12−1, 5 КО), а этим летом начал сотрудничать с Джойсом.

«Тайсон на пути к Big Bear. Будет здорово пригласить его сюда. Джо проведет бой в ближайшие выходные. И тренироваться с боксером класса Фьюри будет полезно для него», — сказал Джонс.

Бой Фьюри — Уайлдер пройдет 1 декабря. Поединок анонсирован официально, но место проведения пока не определено.