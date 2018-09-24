Не Головкин. Санчес назвал лучшего средневеса и составил свой ТОП-5

Источник: Sports.kz

— ТОП-5 средневесов в мире? «Канело», потому что так случилось, что он выиграл бой, Головкин, Сондерс, Мурата…

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Не знаю насчет Андраде — он еще должен доказать, что принадлежит к среднему весу. И Чарло тоже там, — сказал Санчес.

Напомним, Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) проиграл в рематче Саулю Альваресу (50−1−2, 34 КО) решением большинства голосов судей и лишился титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO.