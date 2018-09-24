Поветкин впервые проиграл нокаутом. Что дальше?

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В минувшую субботу российский супертяжеловес Александр Поветкин, оспаривая звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в бою с британцем Энтони Джошуа, потерпел поражение техническим нокаутом в 7-м раунде. И теперь перед Русским Витязем стоит вопрос, что делать со своей спортивной карьерой: завершать её или продолжать выступления на ринге?

Пока Александр и его команда публично не высказывались по этому поводу. Не исключено, что он и сам для себя ещё не определился. Мы же сегодня попытаемся проанализировать возможные варианты развития дальнейших событий, связанных со спортивной карьерой Поветкина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoC-i93HnZP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoC-i93HnZP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoC-i93HnZP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??Joshua v Povetkin?? (@joshuapovetkin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-22T23:18:00+00:00">22 Сен 2018 в 4:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вариант 1: уход из спорта

Немало факторов говорит о том, что Поветкин вскоре может решиться повесить перчатки на гвоздь. Во-первых, в начале этого месяца Александру исполнилось уже 39 лет, что для боксёра является весьма солидным возрастом. Хотя мы знаем примеры, когда некоторые бойцы и постарше добивались серьёзных результатов и достижений.

Во-вторых, в данном случаем может проявиться так называемый фактор «усталости металла». Действительно, карьера в спорте Поветкина началась ещё с ранней юности. Много лет его жизни ушло на проведение интенсивных тренировок и регулярных официальных выступлений на ринге. С другой стороны, если посмотреть на статистические показатели, то на самом деле Александр провёл не такое уж огромное количество схваток. Его карьера в любительском боксе насчитывает 125 побед и 7 поражений, а на профи-ринге он провёл 36 боёв (34 победы и 2 поражения). Правда, к этому стоит ещё добавить его выступления в кикбоксинге.

В-третьих, здесь, безусловно, будет играть роль и мотивационный фактор. Как Поветкин психологически воспримет первое за всю его карьеру досрочное поражение? Насколько болезненным оно для него будет? Устроит ли его завершение выступлений в боксе на минорной ноте?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoC8Tw2FF_P/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoC8Tw2FF_P/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoC8Tw2FF_P/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-22T22:59:02+00:00">22 Сен 2018 в 3:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается финансового фактора, то наверняка таковой остро для него не стоит. Он и раньше получал неплохие гонорары за многие свои бои, а за поединок против Джошуа заработал по разным данным от четырёх до шести миллионов долларов. Конечно, после всех вычетов на руки Александр получит в лучшем случае половину этих денег, однако это тоже будет немаленькая сумма.

Ну и, естественно, для Поветкина будет стоять вопрос и куда уходить. Но наверняка в этом плане проблем для Александра не будет и он найдёт чем заняться после того как повесит перчатки на гвоздь. Он может остаться в спорте, посвятив себя, например, тренерской работе или став функционером. А может и реализоваться в других областях. Тем более, что у него уже есть опыт участия в политической деятельности (ещё с середины нулевых годов он был депутатом Курской областной думы), а также в бизнес-проектах.

Как видим, в этом отношении имеется немало аргументов за и против. Поэтому однозначного ответа здесь нет. Это видно даже по отзывам любителей бокса, одна часть которых советует Поветкину завязывать с боксом, а другая полагает, что, если у него ещё остаётся желание боксировать, то он может продолжать это делать.

Вариант 2: продолжение выступлений на ринге

В свете рассмотренных выше факторов, а также зная фирменный духовитый, бойцовский характер Александра, можно предположить, что он задумывается над таким вариантом развития событий в своей жизни. И допустим, что Поветкин примет решение продолжать боксировать. Что его ждёт и что светит в том случае, если он останется в боксе?

Учитывая спортивное честолюбие и амбициозность Александра, можно не сомневаться, что он станет выходить на ринг не только по финансовым причинам. Безусловно, он попытается снова включиться в чемпионскую гонку или, как минимум, поставит себе задачу встречи с соперниками реально топового уровня.

В этой связи вполне ожидаемым может быть вариант нацеленности на проведение поединка с проигравшим в предстоящей 1 декабря схватке между действующим обладателем мирового титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером и британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. В данном случае Александр получит шанс провести своеобразную реабилитацию, попытавшись одолеть габаритного двухметрового соперника элитного уровня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlaJYowhnzE/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlaJYowhnzE/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlaJYowhnzE/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-19T09:40:05+00:00">19 Июл 2018 в 2:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако здесь на первые роли наверняка выйдет фактор организационных возможностей промоутерской компании «Мир бокса», подопечным которой является Поветкин. С одной стороны мы видим, что владелец этой «конюшни» Андрей Рябинский в последнее время уже не устраивает такие большие вечера, как он это делал раньше, начиная с боя Поветкина против Владимира Кличко в Москве, за право проведения которого он выложил на конкурсе заявок $ 23 млн, $ 17 млн из которых получил Кличко.

Однако, с другой стороны, Рябинский по-прежнему остаётся в индустрии бокса, и Поветкин на данное время всё ещё является самым большим и значительным активом его компании. Поэтому грядущее решение Русского Витязя также будет иметь влияние и для дальнейших перспектив и направлений существования компании «Мир бокса». Также стоит отметить и то, что чисто по-человечески Александр и его босс пребывают в очень хороших и даже доверительных отношениях, что, безусловно, позитивно сказывается на их совместной профессиональной деятельности.

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Вариант 3: проведение прощального боя

Нельзя исключать и такого развития событий. Ведь кто бы что ни говорил, но Александр Поветкин является одним из символов российского бокса ещё начиная со своей любительской карьеры, на протяжении которой он собрал своеобразный «большой шлем» достижений, став чемпионом России, Европы и мира, а затем увенчав это завоеванием золотой медали Олимпийских игр 2004 года.

Поэтому уход из бокса посредством организации прощального боя Русский Витязь вполне заслужил. Не исключено, что Поветкин уже не будет иметь мотивации нацеливаться на получение ещё одного боя за мировой титул. Тем более, что выйти на очередной тайтл-шот без завоевания статуса официального претендента может оказаться для него весьма проблематично, и времени на это может уйти немало.

А вот завершить свою спортивную карьеру красиво — посредством организации прощального боя против приличного соперника вполне можно. Например, в феврале этого года таким образом закончил свои выступления на ринге великий Рой Джонс. А, как мы видели в бою с Джошуа, у Поветкина ещё есть силы чтобы соревноваться на высоком, топовом уровне. Значит, и на проведение качественного прощального поединка даже против хорошего, известного оппонента, в котором Александр не ударит в грязь лицом перед родной публикой, его должно хватить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoCeJslBmpQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoCeJslBmpQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoCeJslBmpQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-22T18:33:58+00:00">22 Сен 2018 в 11:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Стоит ли Поветкину оставаться в боксе?

Так есть ли смысл Русскому Витязю продолжать боксировать? В плане достижений карьеру в профи-боксе Александра, конечно, нельзя назвать блестящей. Да, в своё время (с 2011 по 2013 годы) он носил статус регулярного чемпиона мира WBA. Однако в то время общепризнанным чемпионом (суперчемпионом) по версии этой ассоциации являлся Владимир Кличко. И Поветкин неоднократно в своих интервью подчёркивал, что считает себя не чемпионом, а претендентом на титулы Владимира, с которым он в итоге встретился и проиграл единогласным решением судей.

Стать же полновесным и однозначным чемпионом мира по какой-либо из четырёх основных версий Александру не довелось. Поэтому в этом отношении Поветкину, конечно, есть смысл продолжать боксёрскую карьеру. Но есть ли у него всё ещё реальные шансы обзавестись статусом чемпиона мира? Будем откровенны, таковых немного. Во-первых, перед Александром очень остро стоит фактор возраста. Время не обманешь, и дальше уже будет происходить лишь спад функциональных возможностей.

Во-вторых, дело здесь не только в почтенных по боксёрским меркам годах Русского Витязя. Реалии сегодняшнего супертяжёлого веса таковы, что им правят двухметровые гиганты. И недостаток габаритов и линейных размеров Александра так или иначе сказывается на успешности его выступлений на ринге.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoFJO9BDLmM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoFJO9BDLmM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoFJO9BDLmM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Żyjesz.pl (@zyjeszpl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-23T19:29:49+00:00">23 Сен 2018 в 12:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и, в-третьих, здесь будет играть роль организационный фактор. Оглядываясь назад на прошедшие перипетии карьеры Поветкина на профи-ринге, волей-неволей задумаешься даже о какой-то негативной карме, которая то и дело преследовала его. В те времена, когда Александром занимались немецкие промоутеры и менеджер Хрюнов, в его карьере постоянно происходила тягомотина с организацией больших боёв. В какой-то степени это существенно затормозило процесс выхода пикового Поветкина на бой за мировой титул, растянув ожидаемый бой с Кличко на долгие годы.

Когда же Александр начал сотрудничество с Рябинским, с которым у него сложились хорошие человеческие отношения, наконец нашёл «своего» тренера в лице Ивана Кирпы, с которым они мыслят на одной волне, и был ещё не очень возрастным бойцом, буквально за один шаг до завоевания звания чемпиона мира совсем некстати возникли сначала «мельдониевая», а затем и «остариновая» истории, которые стали существенной преградой на пути осуществления его главных карьерных планов.

Однако, как бы там ни было, определяющее решение по поводу своей спортивной карьеры, безусловно, Александр будет принимать самостоятельно, возможно, посоветовавшись с несколькими близкими ему людьми. А любители бокса примут его выбор, каким бы он ни был, а также пожелают ему успехов в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. И всё же делая этот выбор, стоит помнить, что из такого вида спорта, как бокс уходить нужно вовремя.

А вы как думаете, стоит ли Поветкину продолжать или нужно завершить карьеру?