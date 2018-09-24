Поветкин впервые проиграл нокаутом. Что дальше?
Поветкин потерпел первое досрочное поражение в карьере. Константин Устьянцев предлагает варианты развития событий для Русского Витязя.
Поветкин потерпел первое досрочное поражение в карьере. Константин Устьянцев предлагает варианты развития событий для Русского Витязя.
В минувшую субботу российский супертяжеловес Александр Поветкин, оспаривая звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в бою с британцем Энтони Джошуа, потерпел поражение техническим нокаутом в 7-м раунде. И теперь перед Русским Витязем стоит вопрос, что делать со своей спортивной карьерой: завершать её или продолжать выступления на ринге?
Пока Александр и его команда публично не высказывались по этому поводу. Не исключено, что он и сам для себя ещё не определился. Мы же сегодня попытаемся проанализировать возможные варианты развития дальнейших событий, связанных со спортивной карьерой Поветкина.
Немало факторов говорит о том, что Поветкин вскоре может решиться повесить перчатки на гвоздь.
Что касается финансового фактора, то наверняка таковой остро для него не стоит. Он и раньше получал неплохие гонорары за многие свои бои, а за поединок против Джошуа заработал по разным данным от четырёх до шести миллионов долларов. Конечно, после всех вычетов на руки Александр получит в лучшем случае половину этих денег, однако это тоже будет немаленькая сумма.
Ну и, естественно, для Поветкина будет стоять вопрос и куда уходить. Но наверняка в этом плане проблем для Александра не будет и он найдёт чем заняться после того как повесит перчатки на гвоздь. Он может остаться в спорте, посвятив себя, например, тренерской работе или став функционером. А может и реализоваться в других областях. Тем более, что у него уже есть опыт участия в политической деятельности (ещё с середины нулевых годов он был депутатом Курской областной думы), а также в
Как видим, в этом отношении имеется немало аргументов за и против. Поэтому однозначного ответа здесь нет. Это видно даже по отзывам любителей бокса, одна часть которых советует Поветкину завязывать с боксом, а другая полагает, что, если у него ещё остаётся желание боксировать, то он может продолжать это делать.
В свете рассмотренных выше факторов, а также зная фирменный духовитый, бойцовский характер Александра, можно предположить, что он задумывается над таким вариантом развития событий в своей жизни. И допустим, что Поветкин примет решение продолжать боксировать. Что его ждёт и что светит в том случае, если он останется в боксе?
Учитывая спортивное честолюбие и амбициозность Александра, можно не сомневаться, что он станет выходить на ринг не только по финансовым причинам. Безусловно, он попытается снова включиться в чемпионскую гонку или, как минимум, поставит себе задачу встречи с соперниками реально топового уровня.
В этой связи вполне ожидаемым может быть вариант нацеленности на проведение поединка с проигравшим в предстоящей 1 декабря схватке между действующим обладателем мирового титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером и британским
Однако здесь на первые роли наверняка выйдет фактор организационных возможностей промоутерской компании «Мир бокса», подопечным которой является Поветкин. С одной стороны мы видим, что владелец этой «конюшни» Андрей Рябинский в последнее время уже не устраивает такие большие вечера, как он это делал раньше, начиная с боя Поветкина против Владимира Кличко в Москве, за право проведения которого он выложил на конкурсе заявок $ 23 млн, $ 17 млн из которых получил Кличко.
Однако, с другой стороны, Рябинский
Нельзя исключать и такого развития событий. Ведь кто бы что ни говорил, но Александр Поветкин является одним из символов российского бокса ещё начиная со своей любительской карьеры, на протяжении которой он собрал своеобразный «большой шлем» достижений, став чемпионом России, Европы и мира, а затем увенчав это завоеванием золотой медали Олимпийских игр 2004 года.
Поэтому уход из бокса посредством организации прощального боя Русский Витязь вполне заслужил. Не исключено, что Поветкин уже не будет иметь мотивации нацеливаться на получение ещё одного боя за мировой титул. Тем более, что выйти на очередной
А вот завершить свою спортивную карьеру красиво — посредством организации прощального боя против приличного соперника вполне можно. Например, в феврале этого года таким образом закончил свои выступления на ринге великий Рой Джонс. А, как мы видели в бою с Джошуа, у Поветкина ещё есть силы чтобы соревноваться на высоком, топовом уровне. Значит, и на проведение качественного прощального поединка даже против хорошего, известного оппонента, в котором Александр не ударит в грязь лицом перед родной публикой, его должно хватить.
Так есть ли смысл Русскому Витязю продолжать боксировать? В плане достижений карьеру в
Стать же полновесным и однозначным чемпионом мира по
Ну и,
Однако, как бы там ни было, определяющее решение по поводу своей спортивной карьеры, безусловно, Александр будет принимать самостоятельно, возможно, посоветовавшись с несколькими близкими ему людьми. А любители бокса примут его выбор, каким бы он ни был, а также пожелают ему успехов в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. И всё же делая этот выбор, стоит помнить, что из такого вида спорта, как бокс уходить нужно вовремя.
А вы как думаете, стоит ли Поветкину продолжать или нужно завершить карьеру?
Константин Устьянцев