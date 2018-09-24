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17:12 (мск), источник: Vesti.kz

В WBC рассказали, когда ждать решения по первой защите «Канело» после победы над Головкиным

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene сообщил, что решение о первой обязательной защите нового чемпиона в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34) будет принято на Конвенции организации в Киеве.

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Титул Альварес завоевал 15 сентября в Лас-Вегасе, когда во втором поединке победил казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Мексиканец также отобрал у соперника пояса WBA (Super) и IBO, но сразу лишился последнего, так как не заплатил санкционный взнос.

Решение об обязательных претендентах во всех весах будет принято на 56-й Конвенции WBC, которая пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Мероприятие посетит и Головкин.

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Сейчас в среднем весе у Альвареса есть обязательный претендент в лице «временного» чемпиона WBC — американца Джермалла Чарло (27−0, 21 КО).

«WBC ранее публично информировал, что Чарло, который находится в статусе обязательного претендента, согласился на первый бой “Канело” — GGG, а затем — на их немедленный матч-реванш. По этой причине мы учредили временный титул, который Чарло и завоевал. Он был очень терпелив и снисходителен даже после отмены боя на 5 мая, понимая величие обоих боев. Я уверен, что все будет хорошо», — сказал Сулейман.

Отметим, что Альварес уже владел поясом WBC в среднем весе. Этот титул он завоевал в ноябре 2015 года после победы над пуэрториканцем Мигелем Котто (41−6, 33 КО), но лишился его через шесть месяцев, так как отказался проводить обязательную защиту против Головкина — казахстанец тогда стал чемпионом без боя.

В свою очередь Чарло был чемпионом мира в первом среднем весе, где владел титулом IBF в период с сентября 2015 года по февраль 2017-го. Затем он оставил пояс вакантным и поднялся в средний дивизион, где успел одержать две победы.

Следующий бой Альвареса запланирован на 15 декабря. На эту дату Golden Boy Promotions забронировала две арены, а наиболее вероятным соперником называется другой боксер из этой компании — канадец Давид Лемье (44−4, 33 КО), который в андеркарте реванша Головкин — «Канело» уже в первом раунде нокаутировал ирландца Гэри О́Салливана (28−3, 20 КО).

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