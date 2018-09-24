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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Ломаченко пришел на пресс-конференцию Усика и Белью и получил вызов от экс-чемпиона мира

Бывший чемпион мира в легком весе британец Энтони Кролла (33−6, 13 КО) бросил вызов обладателю пояса WBO в этом дивизионе украинцу Василию Ломаченко (11−1, 9 КО). Об этом сообщает XSport.ua.

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Сегодня, 24 сентября, в Манчестере прошла первая пресс-конференция перед боем абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (15−0, 11 КО) и британца Тони Белью (30−2−1, 20 КО).

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На ней присутствовал и Кролла, который выступит в андеркарте их поединка — его соперник пока не определен.

«Я никогда не высказывал свое неуважение к кому-то. Я обращаюсь к Ломаченко, если я одержу победу 10 ноября, я хочу затем сразиться именно с ним», — сказал Кролла.

Издание отмечает, что сам Ломаченко присутствовал на пресс-конференции и слышал это заявление Кроллы. Украинец ранее заявил о желании провести бой в Великобритании и отметил, что огорчается, когда против него отказываются выходить в ринг.

Бой Усик — Белью станет главным событием вечера бокса, который пройдет 10 ноября в Манчестере. Для украинца этот поединок будет первым в статусе абсолютного чемпиона.

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