«Golden Boy — боль в заднице?» Тренер Головкина высказался о промоутерах «Канело»
Тренер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес признался, что раскрутка второго боя с Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) была непростой
Тренер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес признался, что раскрутка второго боя с Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) была непростой
Об этом Санчеса спросил один из болельщиков в конференции на популярном сайте Reddit.com.
— Golden Boy — самая большая боль в заднице?
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Напомним, перед рематчем лагери Головкина и «Канело» неоднократно резко высказывались в адрес друг друга.