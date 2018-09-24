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18:52 (мск), источник: Sports.kz

«Golden Boy — боль в заднице?» Тренер Головкина высказался о промоутерах «Канело»

Тренер Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес признался, что раскрутка второго боя с Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) была непростой из-за его промоутеров из Golden Boy Promotions, сообщает Sports.kz.

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Об этом Санчеса спросил один из болельщиков в конференции на популярном сайте Reddit.com.

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— Golden Boy — самая большая боль в заднице?

— Ха-ха-ха! Вы знаете, что Golden Boy является одним из самых больших промоутеров, но, с моей точки зрения, они затрудняли выполнение моей работы: тяжелая раскрутка, с безопасностью, и со всем, что связано с боем.

Напомним, перед рематчем лагери Головкина и «Канело» неоднократно резко высказывались в адрес друг друга.

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