«Golden Boy — боль в заднице?» Тренер Головкина высказался о промоутерах «Канело»

Об этом Санчеса спросил один из болельщиков в конференции на популярном сайте Reddit.com.

— Ха-ха-ха! Вы знаете, что Golden Boy является одним из самых больших промоутеров, но, с моей точки зрения, они затрудняли выполнение моей работы: тяжелая раскрутка, с безопасностью, и со всем, что связано с боем.