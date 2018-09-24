Тренер обязательного претендента пригрозил «Канело» нокаутом

Титул Альварес завоевал 15 сентября в Лас-Вегасе, когда во втором поединке победил казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).
Мексиканец также отобрал у соперника пояса WBA (Super) и IBO, но сразу лишился последнего, так как не заплатил санкционный взнос.
«Джермалл тренируется — мы ждем от промоутера Эла Хэймона дату боя. Соперника пока нет, но Чарло проведет еще один бой до конца этого года. Да, Джермалл — обязательный претендент на «Канело», но не думаю, что Golden Boy хочет этой встречи. Все зависит от WBC и их указов, нас уведомили, что Джермалл — первый претендент на титул, ждем.
У моего бойца есть все, что нужно для победы нокаутом. Да, Сауль держал хороший удар, но никогда не дрался с парнем с таким силовым джебом. Посмотрим, как он справится с этим, — сказал Шилдс, которого цитирует ToFight со ссылкой на BoxingTalk.
Ранее президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, когда будет принято решение о санкционировании боя Чарло с Альваресом. Следующий бой мексиканца запланирован на 15 декабря — на эта дату его промоутеры из Golden Boy забронировали две арены.