«Головкин попросил нас покинуть ринг». Санчес в большом интервью раскрыл детали боя с «Канело»

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— Вы получили, что хотели. Вы просили, чтобы Канело шёл вперёд и дрался с Геннадием. Это как раз то, что делал Канело. Что вы увидели в ринге в ту ночь?

— Оба парня провели отличный поединок. Оба хотели сделать зрителей довольными. Они оба приняли отличные удары. Именно такой бой люди ожидали в первый раз. Я просил Канело, потому что хотел увидеть классический бой, который заслуживают зрители, и они его сделали.

— В этом бою мы увидели Геннадия боксирующем на задней ноге. Он был удивлён манерой ведения боя Канело и его силой?

— Нет, не силой. Геннадий использовал свои умения и пытался победить. Он же провёл много поединков в любителях, он умеет боксировать. Его джеб был очень эффективен, его бокс был очень эффективен. Я не был удивлён манерой боя Канело, я был удивлён только решением судей. Я думал, что Геннадий боксировал эффективно.

— Когда вы услышали имя победителя, о чём вы думали?

— Начинай сначала. В нашем спорте не может быть по-другому. Очевидно, что мы не можем жаловаться, решение было принято тремя судьями. Я только не понимаю, почему они увидели его так, что перед 12-м раундом счёт был равный. Последний раунд не должен был решать исход поединка, но я не жалуюсь, не поднимаю шум из-за этого. Я думаю, что фаны бокса проигрывают от таких решений. Да, это был близкий бой, но мы не проиграли его, мы просто не получили решение в свою пользу.

— Мне кажется, что этот бой был ближе к ничьей, чем первый.

— Судя по тому, что продемонстрировал Геннадий, счёт должен был быть хотя бы 7−5, но, ещё раз, я не судья. Большинство в соцсетях убедили меня, что я был прав.

— Мне показалось, что Геннадий тяжело дышал после третьего раунда. Это на самом деле было так?

— Его научили ещё тренеры в любителях в Казахстане, что в перерыве нужно дышать как можно глубже, и это достаточно умный ход. Это привычка Геннадия, посмотрите в прошлых его боях. После 3−4 раунда он всегда это делает.

— Когда было зачитано решение, что сказал Геннадий?

— Он просто покачал головой. Начинай сначала. Он был расстроен и опечален решением, но он профессионал и понимал, что объявлен новый чемпион, и попросил нас покинуть ринг.

— Перед боем было много злобы и неуважения между вашими лагерями. Геннадий выходил в ринг злым? И повлияло ли это на бой?

— Нет, он не был злым, и от нас не было неуважения. Мы пытались быть профессионалами настолько, насколько могли, и говорили факты и правду, но без неуважения.

Он выходил на бой с «Канело» таким, каким выходил и на другие поединки: очень сфокусированным, уверенным в том, что нужно делать, уверенным в том, каким будет этот бой. Геннадий — очень умный боец в ринге и умная персона вне ринга.

— Геннадий изменил план на бой по ходу поединка?

— Нет, он делал то, о чём мы и говорили. Канело использовал свои умения, а Геннадий — свои. План на бой — это широкая идея того, что нам нужно делать. У «Канело» был свой план, но когда начинается бой, всё меняется и сужается до конкретных моментов. Я уверен, что были вещи, которые мы обсуждали, но которые мы не сделали. Также и на их стороне. Он был эффективен в том, что делал. Мне нужно было только подкорректировать манеру ведения боя в связи с тем, что происходило в ринге.

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