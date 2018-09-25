Текущие события
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Оренбург
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Северсталь
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Поплатившийся за «похороны» Головкина соперник назвал залог победы «Канело» в реванше

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Кертис Стивенс (30−6, 22 КО) поделился впечатлениями от матча-реванша между его бывшим соперником — казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Их второй поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежавшие Головкину, состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ровно год спустя соперники вернулись туда, где завершили первый бой спорной ничьей.

Читайте также
«Головкин попросил нас покинуть ринг». Санчес в большом интервью раскрыл детали боя с «Канело»

Реванш вновь продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей. Для Головкина это поражение стало первым в карьере.

«Это был отличный бой. “Канело” не убегал, а шел вперед. Он уворачивался от множества ударов. “Канело” делал это еще в первой встрече, а ко второму бою только усовершенствовал свой план. Лично я жду третьего боя между ними», — сказал Стивенс в интервью AB BOXING NEWS.

Добавим, что и Головкин, и Альварес уже заявили о готовности провести тритий бой. Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions даже успел выдвинуть условия казахстанцу.

Напомним, Стивенс встречался с Головкиным в 2013 году. Перед поединком в Нью-Йорке американец всячески провоцировал казахстанца и даже устроил сопернику импровизированные похороны. В самом же ринге Стивенс уже во втором раунде побывал в нокдауне, а после восьмого отрезка угол американца отказался от продолжения.

ФК "Актобе" выставили на аукцион за 100 миллионов с условием погашения долгов команды
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Месси впервые включил Роналду в топ-3 при голосовании ФИФА
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Черчесов стал девятым по итогам голосования за тренера года ФИФА
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь