Поплатившийся за «похороны» Головкина соперник назвал залог победы «Канело» в реванше

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Их второй поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежавшие Головкину, состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ровно год спустя соперники вернулись туда, где завершили первый бой спорной ничьей.

Реванш вновь продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей. Для Головкина это поражение стало первым в карьере.

«Это был отличный бой. “Канело” не убегал, а шел вперед. Он уворачивался от множества ударов. “Канело” делал это еще в первой встрече, а ко второму бою только усовершенствовал свой план. Лично я жду третьего боя между ними», — сказал Стивенс в интервью AB BOXING NEWS.

Добавим, что и Головкин, и Альварес уже заявили о готовности провести тритий бой. Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions даже успел выдвинуть условия казахстанцу.