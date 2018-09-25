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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены PPV-продажи реванша Геннадий Головкин — «Канело» Альварес

Стали известны цифры продаж платных трансляций (PPV) на матч-реванш казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

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Как сообщает ESPN со ссылкой на источники в индустрии, второй бой Головкина и Альвареса сгенерировал порядка 1,1 миллиона PPV. Это немного меньше, чем их первый бой, состоявшийся в сентябре прошлого года, который собрал 1,3 миллиона PPV.

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Ранее похожие цифры озвучили сразу несколько инсайдеров. Так, журналист Yahoo! Sports Кевин Йол сообщил, что PPV-продажи реванша составили от одного до 1,15 миллиона PPV. А эксперт ESPN Дэн Рафаэл говорил о тираже в 1,1 миллиона PPV.

В свою очередь, промоутерская компания Golden Boy Promotions заявила, что «шоу получилось очень успешным», но отказалась называть конкретные цифры.

Напомним, реванш Головкина и Альвареса состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. Второй поединок вновь продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца решением судей. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.

Таким образом, Альварес отобрал у Головкина титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, а также стал обладателем пояса The Ring. Позже стало известно, что мексиканец отказался платить IBO санкционный взнос, вследствие чего этот титул стал вакантным.

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