Озвучены PPV-продажи реванша Геннадий Головкин — «Канело» Альварес

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники в индустрии, второй бой Головкина и Альвареса сгенерировал порядка 1,1 миллиона PPV. Это немного меньше, чем их первый бой, состоявшийся в сентябре прошлого года, который собрал 1,3 миллиона PPV.

Ранее похожие цифры озвучили сразу несколько инсайдеров. Так, журналист Yahoo! Sports Кевин Йол сообщил, что PPV-продажи реванша составили от одного до 1,15 миллиона PPV. А эксперт ESPN Дэн Рафаэл говорил о тираже в 1,1 миллиона PPV.

В свою очередь, промоутерская компания Golden Boy Promotions заявила, что «шоу получилось очень успешным», но отказалась называть конкретные цифры.

Напомним, реванш Головкина и Альвареса состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. Второй поединок вновь продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца решением судей. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.