Озвучены PPV-продажи реванша Геннадий Головкин — «Канело» Альварес
Стали известны цифры продаж платных трансляций (PPV) на
Стали известны цифры продаж платных трансляций (PPV) на
Как сообщает ESPN со ссылкой на источники в индустрии, второй бой Головкина и Альвареса сгенерировал порядка 1,1 миллиона PPV. Это немного меньше, чем их первый бой, состоявшийся в сентябре прошлого года, который собрал 1,3 миллиона PPV.
Ранее похожие цифры озвучили сразу несколько инсайдеров. Так, журналист Yahoo! Sports Кевин Йол сообщил, что
В свою очередь, промоутерская компания Golden Boy Promotions заявила, что «шоу получилось очень успешным», но отказалась называть конкретные цифры.
Напомним, реванш Головкина и Альвареса состоялся 15 сентября на арене
Таким образом, Альварес отобрал у Головкина титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, а также стал обладателем пояса The Ring. Позже стало известно, что мексиканец отказался платить IBO санкционный взнос, вследствие чего этот титул стал вакантным.