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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес после победы над Головкиным получил разрешение на следующий бой

Новый чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) получил «зеленый свет» от врачей на проведение следующего поединка. Об этом сообщает BoxingScene.com.

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Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей.

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Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

После поединка обоим боксерам понадобилась помощь врачей из-за полученных в бою рассечений: Альваресу наложили шесть швов, а Головкину — восемь.

Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 декабря, для этого уже зарезервированы две арены. Наиболее вероятным соперником называется экс-чемпион IBF в среднем канадец Давид Лемье (40−4, 33 KO), который в рамках вечера бокса Головкин — Альварес провел отборочный бой по линии WBA с ирландцем Гэри «Спайком» О́Салливаном (28−3, 20 КО), нокаутировав того уже в первом раунде.

При этом Лемье также имеет опыт встречи с Головкиным. В 2015 году канадец досрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).

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