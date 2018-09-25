«Канело» Альварес после победы над Головкиным получил разрешение на следующий бой

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Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей.

Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

После поединка обоим боксерам понадобилась помощь врачей из-за полученных в бою рассечений: Альваресу наложили шесть швов, а Головкину — восемь.

Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 декабря, для этого уже зарезервированы две арены. Наиболее вероятным соперником называется экс-чемпион IBF в среднем канадец Давид Лемье (40−4, 33 KO), который в рамках вечера бокса Головкин — Альварес провел отборочный бой по линии WBA с ирландцем Гэри «Спайком» О́Салливаном (28−3, 20 КО), нокаутировав того уже в первом раунде.