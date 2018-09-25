Тедди Атлас «прошелся» по судьям реванша Головкин — Альварес и назвал своего победителя
Авторитетный американский тренер, эксперт и аналитик телеканала ESPN Тедди Атлас раскритиковал работу судей, которые обслуживали
Авторитетный американский тренер, эксперт и аналитик телеканала ESPN Тедди Атлас раскритиковал работу судей, которые обслуживали
Повторный бой состоялся 15 сентября в
По мнению Атласа, современные судьи использует «неправильные» критерии оценки действий боксеров. Сам эксперт насчитал победу Головкина со счетом 117−112.
«У меня победил Головкин со счетом 117−112. Всю неделю до боя я ставил на победу «Канело». Судьи не дали Головкину должного признания за его джебы. Джебы как будто больше не считаются. В наши дни судьи просто идут легким путем. Они отдают победу тому боксеру, кто действует агрессивно. Если парень идет вперед и выбрасывает удары, то они отдают ему предпочтение, но есть нечто большее, чем это. Это должны быть более чистые, более жесткие и более эффективные удары.
Головкин контролировал дистанцию и выиграл 117−112. Он удерживал более низкого парня на расстоянии, ловя его джебами, заставляя его прокладывать себе дорогу и расплачиваться за это. Да, «Канело» доставил больше ударов по корпусу, но внезапно в нашей вселенной джебы перестали иметь