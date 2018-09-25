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10:42 (мск), источник: Vesti.kz

Тедди Атлас «прошелся» по судьям реванша Головкин — Альварес и назвал своего победителя

Авторитетный американский тренер, эксперт и аналитик телеканала ESPN Тедди Атлас раскритиковал работу судей, которые обслуживали матч-реванш между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

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Повторный бой состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» решением большинства судей (115−113, 115−113, 114−114). Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Их первый бой состоялся ровного год назад на этом же месте и закончился спорной ничьей.

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По мнению Атласа, современные судьи использует «неправильные» критерии оценки действий боксеров. Сам эксперт насчитал победу Головкина со счетом 117−112.

«У меня победил Головкин со счетом 117−112. Всю неделю до боя я ставил на победу «Канело». Судьи не дали Головкину должного признания за его джебы. Джебы как будто больше не считаются. В наши дни судьи просто идут легким путем. Они отдают победу тому боксеру, кто действует агрессивно. Если парень идет вперед и выбрасывает удары, то они отдают ему предпочтение, но есть нечто большее, чем это. Это должны быть более чистые, более жесткие и более эффективные удары.

Головкин контролировал дистанцию и выиграл 117−112. Он удерживал более низкого парня на расстоянии, ловя его джебами, заставляя его прокладывать себе дорогу и расплачиваться за это. Да, «Канело» доставил больше ударов по корпусу, но внезапно в нашей вселенной джебы перестали иметь какое-либо значение, а победу отдают агрессору. Да, хук по корпусу более важен, но если количество джебов превышает количество хуков в корпус, и если эти цифры значительно выше, то это нужно учитывать. Мы не можем забыть о джебах, когда их количество — 20 против двух ударов по телу, — цитирует Атласа Boxingnews24.com.

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