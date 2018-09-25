Тедди Атлас «прошелся» по судьям реванша Головкин — Альварес и назвал своего победителя

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Повторный бой состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» решением большинства судей (115−113, 115−113, 114−114). Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Их первый бой состоялся ровного год назад на этом же месте и закончился спорной ничьей.

По мнению Атласа, современные судьи использует «неправильные» критерии оценки действий боксеров. Сам эксперт насчитал победу Головкина со счетом 117−112.

«У меня победил Головкин со счетом 117−112. Всю неделю до боя я ставил на победу «Канело». Судьи не дали Головкину должного признания за его джебы. Джебы как будто больше не считаются. В наши дни судьи просто идут легким путем. Они отдают победу тому боксеру, кто действует агрессивно. Если парень идет вперед и выбрасывает удары, то они отдают ему предпочтение, но есть нечто большее, чем это. Это должны быть более чистые, более жесткие и более эффективные удары.