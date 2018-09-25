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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес после победы над Головкиным передумал уходить с HBO

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) планирует вернуться на ринг 15 декабря. Об этом пишет BoxingScene.com.

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Ранее стало известно, что промоутеры «Канело» из Golden Boy Promotions зарезервировали на эту дату две арены — в Лас-Вегасе и Нью-Йорке. Однако неизвестны, какой канал будет транслировать поединок.

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Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей.

Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Для «Канело» этот бой стал последним по контракту с телеканалом HBO. В команде мексиканца дали понять, что они открыты к другим предложениям.

Интерес к сотрудничеству с Альваресом уже проявили ряд других платформ, таких как ESPN, DAZN и Showtime. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум публично заявлял, что был бы рад привлечь мексиканца на ESPN.

Между тем, сам «Канело» заявил, что не испытывает проблем с продолжением сотрудничества с HBO, несмотря на значительное сокращение бюджета телесети в 2018 году, повлекшее за собой уменьшение количества боксерского контента. По словам Альвареса, они готовы провести переговоры с HBO.

Добавим, что реванш против «Канело» стал последним и для Головкина по контракту с НВО. В команде GGG дали понять, что готовы рассмотреть другие варианты. Британский промоутер Эдди Хирн уже пригласил казахстанца присоединиться к его «проекту на миллиард».

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