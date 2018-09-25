Перед дебютом в США Алимханулы провел спарринг с сыном экс-чемпиона в трех весах

Тренировочный бой с сыном бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Шейна Мозли (49−10−1, 41 КО) стал заключительным в программе боевой подготовки к дебюту. Профи-карьера Мозли-младшего началась четыре с половиной года назад: он провел 12 боев и лишь две встречи проиграл по очкам.

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С Шейном Мозли-младшим Алимханулы провел трехраундовое противостояние.

Что касается первого полноценного американского боя отечественного средневеса, то он намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния). Соперником казахстанца в дебютном поединке в восьмираундовом формате станет 27-летний колумбиец Карлос Галван (16−7−1, 15 КО).

Появился в расписании 25-летнего Алимханулы и второй бой в США. Встреча с 32-летним американцем Воном Александером (12−1, 8 КО) по прозвищу The Animal (Зверь) может состояться 3 ноября в Эль Пасо (штат Техас). Восьмираундовый поединок станет частью андеркарта титульного боя во втором полулегком весе по версии WBC между Мигелем Берчельтом (34−1, 30 КО) и Мигелем Романом (60−12, 47 КО).