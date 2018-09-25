Бывший король среднего веса возобновил карьеру ради реванша с Чавесом-младшим
Бывший король среднего веса аргентинская легенда бокса Серхио Мартинес (51−3−2, 28 КО) возвращается в ринг ради реванша с мексиканцем Хулио Сесаром
Бывший король среднего веса аргентинская легенда бокса Серхио Мартинес (51−3−2, 28 КО) возвращается в ринг ради реванша с мексиканцем Хулио Сесаром
Специализирующийся на инсайдерской информации источник утверждает, что реванш состоится 17 ноября в
Промоутер Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing), ранее утверждавший, что
BoxingTalk утверждает, что транслировать поединок на американском рынке будет
Первый бой между Мартинесом и Чавесом состоялась в сентябре 2012 года. Обладатель «бриллиантового» пояса Мартинес отобрал полноценный пояс у Чавеса единогласным решением судей, но по ходу поединка оказался на канвасе и был на грани поражения в финальном 12-м раунде.