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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший король среднего веса возобновил карьеру ради реванша с Чавесом-младшим

Бывший король среднего веса аргентинская легенда бокса Серхио Мартинес (51−3−2, 28 КО) возвращается в ринг ради реванша с мексиканцем Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО), сообщает vRINGe.com со ссылкой на BoxingTalk.

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Специализирующийся на инсайдерской информации источник утверждает, что реванш состоится 17 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Мартинес, завершивший карьеру в июне 2015 года, вернул себе лицензию боксера.

Промоутер Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing), ранее утверждавший, что боя-реванша между Мартинесом и Чавесом не будет, теперь утверждает обратное: «Ничего не могу поделать. Я больше не представляю интересы моего идола Серхио Мартинеса. Но хочу ещё раз отметить, что я категорически против этого решения».

BoxingTalk утверждает, что транслировать поединок на американском рынке будет онлайн-стримминг DAZN.

Первый бой между Мартинесом и Чавесом состоялась в сентябре 2012 года. Обладатель «бриллиантового» пояса Мартинес отобрал полноценный пояс у Чавеса единогласным решением судей, но по ходу поединка оказался на канвасе и был на грани поражения в финальном 12-м раунде.

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