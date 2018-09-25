Бывший король среднего веса возобновил карьеру ради реванша с Чавесом-младшим

Специализирующийся на инсайдерской информации источник утверждает, что реванш состоится 17 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Мартинес, завершивший карьеру в июне 2015 года, вернул себе лицензию боксера.

Промоутер Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing), ранее утверждавший, что боя-реванша между Мартинесом и Чавесом не будет, теперь утверждает обратное: «Ничего не могу поделать. Я больше не представляю интересы моего идола Серхио Мартинеса. Но хочу ещё раз отметить, что я категорически против этого решения».

BoxingTalk утверждает, что транслировать поединок на американском рынке будет онлайн-стримминг DAZN.