Рахимов и Конакбаев выдвинуты на пост президента AIBA

Подача заявок на пост президента AIBA завершилась 23 сентября. Конгресс AIBA, на котором пройдут выборы главы организации, состоится 2—3 ноября в Москве.

«Выдвинуты Гафур Рахимов и Серик Конакбаев», — сказал Кремлев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Рахимова не выдвигать свою кандидатуру, поскольку это может повлиять на решение МОК о сохранении бокса в программе Олимпийских игр. Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.

МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.