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12:10 (мск), источник: ТАСС

Рахимов и Конакбаев выдвинуты на пост президента AIBA

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов и вице-президент организации Серик Конакбаев выдвинуты на пост президента AIBA. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Подача заявок на пост президента AIBA завершилась 23 сентября. Конгресс AIBA, на котором пройдут выборы главы организации, состоится 2—3 ноября в Москве.

«Выдвинуты Гафур Рахимов и Серик Конакбаев», — сказал Кремлев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Рахимова не выдвигать свою кандидатуру, поскольку это может повлиять на решение МОК о сохранении бокса в программе Олимпийских игр. Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.

МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.

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