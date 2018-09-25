Рахимов и Конакбаев выдвинуты на пост президента AIBA
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов и
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов и
Подача заявок на пост президента AIBA завершилась 23 сентября. Конгресс AIBA, на котором пройдут выборы главы организации, состоится
«Выдвинуты Гафур Рахимов и Серик Конакбаев», — сказал Кремлев.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Рахимова не выдвигать свою кандидатуру, поскольку это может повлиять на решение МОК о сохранении бокса в программе Олимпийских игр. Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.
МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.
В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.