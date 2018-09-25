Леннокс Льюис посоветовал Поветкину завершить карьеру после поражения от Джошуа

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Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Бой завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Поветкин слишком активно начал поединок, к середине боя у него просто кончилось топливо, — сказал Льюис. — Хотя, конечно, пару хороших атак он провел. Но этого оказалось недостаточно, а Джошуа же спокойно включился и сделал свое дело. Энтони сможет победить тот, кто будет хорошо готов физически, не на половину боя, а на 12 раундов».

«Что касается Поветкина, то думаю, что ему нужно завершать карьеру. Он бы стал прекрасным амбассадором спорта и бокса», — добавил собеседник агентства.