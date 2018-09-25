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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

После Алимханулы сын экс-чемпиона в трех весах поспарринговал с казахстанцем из GGG Promotions

Казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (12−0, 9 КО) в рамках подготовки к возвращению на ринг провел спарринг с американцем Шейном Мозли-младшим (10−2, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Перед дебютом в США Алимханулы провел спарринг с сыном экс-чемпиона в трех веса.

Ранее 27-летний американец «встречался» в тренировочном бою с еще одним отечественным проспектом, который готовится к дебюту в США — 25-летним Жанибеком Алимханулы (2−0, 1 КО). Чемпион мира среди любителей проведет восьмираундовый бой с 27-летним колумбийцем Карлосом Галваном (16−7−1, 15 КО) 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния).

Что касается Али Ахмедова, то его следующее противостояние пройдет в рамках вечера бокса 11 октября в городе Коста-Меса (штат Калифорния, США). Поединок рассчитан на восемь раундов. Соперник казахстанца пока не известен.

Подробностей спарринга Ахмедова и Мозли-младшего нет, но в зале присутствовал именитый отец американца — бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли (49−10−1, 41 КО).

«Спасибо Шейну Мозли-младшему за хороший спарринг», — прокомментировал событие 23-летний казахстанец.

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Добавим, что 23-летний Али Ахмедов владеет молодежным поясом от WBC в полутяжелом весе, а его интересы представляет промоутерская компания GGG Promotions. К этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США), где тренирует его именитый соотечественник Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).

После Алимханулы сын экс-чемпиона в трех весах поспарринговал с казахстанцем из GGG Promotions
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