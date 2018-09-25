После Алимханулы сын экс-чемпиона в трех весах поспарринговал с казахстанцем из GGG Promotions
Казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (12−0, 9 КО) в рамках подготовки к возвращению на ринг провел спарринг с американцем Шейном
Казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (12−0, 9 КО) в рамках подготовки к возвращению на ринг провел спарринг с американцем Шейном
Перед дебютом в США Алимханулы провел спарринг с сыном
Ранее 27-летний американец «встречался» в тренировочном бою с еще одним отечественным проспектом, который готовится к дебюту в США — 25-летним Жанибеком Алимханулы (2−0, 1 КО). Чемпион мира среди любителей проведет восьмираундовый бой с 27-летним колумбийцем Карлосом Галваном (16−7−1, 15 КО) 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния).
Что касается Али Ахмедова, то его следующее противостояние пройдет в рамках вечера бокса 11 октября в городе
Подробностей спарринга Ахмедова и
«Спасибо Шейну
Добавим, что 23-летний Али Ахмедов владеет молодежным поясом от WBC в полутяжелом весе, а его интересы представляет промоутерская компания GGG Promotions. К этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США), где тренирует его именитый соотечественник Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).