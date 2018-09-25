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14:06 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Джейкобса назвал причину поражения Головкина от «Канело»

Американский тренер Андре Розье, работающий с Дэниэлом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко, считает, что Сауль «Канело» Альварес заслужил победу во втором поединке с Геннадием Головкиным.

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По мнению Розье, Альварес сделал именно то, чего от него так долго просил тренер Головкина Абель Санчес и сделал очень хорошо, а Головкин не смог воспользоваться этим.

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«Я думаю, “Канело” сделал то, о чем его просил Абель Санчес, — сказал Розье в интервью boxingtalk.com. — Абель просил его боксировать в мексиканском стиле весь бой, а Головкин забыл, что такое быть “европейским мексиканцем”. Я думаю, что “Канело” выполнил свой план на бой, а Головкину это не удалось».

«Головкин сам просил об этом, — добавил Розье. — Альварес не делал ни шагу назад во втором бою, и великолепно работал по корпусу. Как говорится, будь осторожен со своими желаниями. Головкин получил то, о чем просил и очень хорошо получил. Давайте называть вещи своими именами».

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