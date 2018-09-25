Тренер Головкина рассказал о перспективном нокаутере из своего зала

«Его рекорд 10−0 при десяти нокаутах. Он наслаждается в зале, — говорит Санчес. — Его английский не так хорош, учитывая то, что он уже полтора года здесь, но он делает вещи, которые я хотел, чтобы делал боец: тяжело работает, много бегает, не задаёт вопросов. Когда я ему говорю спарринговать 12 раундов, он не спрашивает почему. Он просто делает то, что я ему говорю. Боец такого плана должен улучшаться и дальше. Он слушает и обращает внимание на все, что делают другие бойцы».