Тренер Головкина рассказал о перспективном нокаутере из своего зала
Тренер Абель Санчес в интервью The Ring рассказал об украинском боксере первого среднего веса Сергее Богачуке (10−0, 10 КО), сообщает VRinge.com.
Тренер Абель Санчес в интервью The Ring рассказал об украинском боксере первого среднего веса Сергее Богачуке (10−0, 10 КО), сообщает VRinge.com.
23-летний Богачук дебютировал в профи в феврале 2017 года.
Он выиграл досрочно все 10 боев, девять из которых прошли в США, а еще один — в России.
«Его рекорд 10−0 при десяти нокаутах. Он наслаждается в зале, — говорит Санчес. — Его английский не так хорош, учитывая то, что он уже полтора года здесь, но он делает вещи, которые я хотел, чтобы делал боец: тяжело работает, много бегает, не задаёт вопросов. Когда я ему говорю спарринговать 12 раундов, он не спрашивает почему. Он просто делает то, что я ему говорю. Боец такого плана должен улучшаться и дальше. Он слушает и обращает внимание на все, что делают другие бойцы».
Следующий бой Богачук проведет 30 октября в Голливуде, а его соперником станет 31-летний американец Мэнни Вудс (16−7−1, 6 КО). Организатором этого вечера бокса будет промоутер Том Леффлер, который представляет интересы Богачука и