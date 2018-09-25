Эксперт назвал главное отличие второго боя Головкина и «Канело» от их первого поединка

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Их второй бой состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе, там же где год назад была зафиксирована ничья в их первом поединке. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Альваресу. Для Головкина это поражение стало первым в карьере.

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После боя соперники заявили о готовности провести третий бой.

«Для меня поединок Головкина и «Канело» был близким и завершился вничью. Альварес был намного лучше, чем в первом бою. Он забрал первую половину боя. Вторая часть боя прошла при преимуществе Головкина.

На мой взгляд, удары GGG в этот раз сильнее потрясли «Канело». В концовке поединка мексиканец был близок к нокдауну, а Головкин — к к досрочной победе, в отличии от первого боя.

Я не согласен решением судей. Здесь была хорошая ничья. Очень хочу увидеть их третий бой, — отметил Мендоза.

Стоит отметить, что решение судей второго боя Головкин — «Канело» вызвало бурю споров — известные эксперты, комментаторы, аналитики и боксеры выразили свое возмущение победой мексиканца.