«Фаворитизм», или в чём разница Головкина и Мэйвезера

«Всё зависит от имени бойца, который выбрасывает удары. Если очень популярный боксер, “А-сторона”, как Флойд Мэйвезер бьет джеб, то он “весит” больше. Мэйвезер получил победу решением над “Канело”, делая то же самое, что и Головкин в двух боях с ним. Лара и Головкин били “Канело” джебом точно так же, но судьи посчитали против них. Не знаю, можно ли назвать это “фаворитизмом”, но мне так кажется», — пишет журналист.