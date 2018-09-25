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16:58 (мск), источник: Sports.kz

«Фаворитизм», или в чём разница Головкина и Мэйвезера

Автор Boxingnews24.com Шон Джонс прокомментировал поражение Геннадия Головкина в рематче от Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

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«Всё зависит от имени бойца, который выбрасывает удары. Если очень популярный боксер, “А-сторона”, как Флойд Мэйвезер бьет джеб, то он “весит” больше. Мэйвезер получил победу решением над “Канело”, делая то же самое, что и Головкин в двух боях с ним. Лара и Головкин били “Канело” джебом точно так же, но судьи посчитали против них. Не знаю, можно ли назвать это “фаворитизмом”, но мне так кажется», — пишет журналист.

Напомним, первый бой Головкин — «Канело» закончился скандальной ничьей, а второй поединок — победой «Канело» решением большинства голосов судей.

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