Абель Санчес предложил дату для третьего боя с «Канело» и оценил влияние возраста на Головкина

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15 сентября в Лас-Вегасе соперники провели реванш, который завершился победой «Канело» решением большинства судей. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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Их первый бой состоялся ровного год назад на этом же месте и закончился спорной ничьей.

«Я знаю, им нужен отдых, — сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio. — Нужно, чтобы Том Леффлер (промоутер Головкина) и Оскар Де Ла Хойя (промоутер Альвареса) встретились и попробовали выяснить, есть ли возможность третьего боя. Я думаю, что зрители хотят этого, и сейчас дело промоутеров договориться и провести бой в сентябре следующего года».

Санчес также полагает, что возраст не помешает Головкину в третьем бою.