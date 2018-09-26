«Получил, что просил, и не справился». Тренер претендентов на «пояс Головкина» признал победу Альвареса

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Повторный бой состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» решением большинства судей (115−113, 115−113, 114−114). Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Их первый бой состоялся ровного год назад на этом же месте и закончился спорной ничьей.

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По мнению Розье, Альварес заслужил победу во втором поединке с Головкиным. По словам тренера, мексиканец сделал именно то, чего от него так долго просил тренер казахстанца Абель Санчес и сделал очень хорошо, а GGG не смог воспользоваться этим.

«Я думаю, “Канело” сделал то, о чем его просил Абель Санчес, — сказал Розье в интервью boxingtalk.com. — Абель просил его боксировать в мексиканском стиле весь бой, а Головкин забыл, что такое быть “европейским мексиканцем”. Я думаю, что “Канело” выполнил свой план на бой, а Головкину это не удалось».

«Головкин сам просил об этом, — добавил Розье. — Альварес не делал ни шагу назад во втором бою, и великолепно работал по корпусу. Как говорится, будь осторожен со своими желаниями. Головкин получил то, о чем просил и очень хорошо получил. Давайте называть вещи своими именами».

Добавим, что 27 октября в малом зале арены Madison Square Garden в Нью-Йорке Джейкобс и Деревянченко проведут бой за вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе. Розье будет находится в углу американского боксера.