Головкин встретился с промоутером и обсудил свое будущее после поражения «Канело»

Свой последний бой Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей. Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.
Таким образом, Головкин потерпел первое поражение карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. После оба боксера заявили о готовности провести третий бой.
По словам Леффлера, Головкин решил взять небольшой перерыв. На ринг казахстанец, скорее всего, вернется уже в следующем году.
«Геннадий берет небольшой перерыв, чтобы обо всем подумать. Он не сказал, когда хочет боксировать снова. Он до сих пор очень разочарован решением судей, как и все мы. Но я не думаю, что он будет драться снова в этом году.
Что касается третьего боя с «Канело», то он все еще является самым значимым в боксе. Поэтому я считаю, что это будет всеобщим приоритетом — посмотреть, когда можно будет сделать третий бой.
Фанаты — жизненная сила спорта, и они были очень недовольны судейским решением, поэтому хотели бы увидеть третий бой. Против результата второго боя звучало больше протестов, чем после первого, потому что на этот раз Геннадий по-настоящему лишился своих титулов. Если посмотреть, что пишут болельщики в социальных сетях, то все они считают, что Головкин победил или, во всяком случае, должен был сохранить свои титулы, — рассказал Леффлер.