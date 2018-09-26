Головкин встретился с промоутером и обсудил свое будущее после поражения «Канело»

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Свой последний бой Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей. Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.

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Таким образом, Головкин потерпел первое поражение карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. После оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

По словам Леффлера, Головкин решил взять небольшой перерыв. На ринг казахстанец, скорее всего, вернется уже в следующем году.

«Геннадий берет небольшой перерыв, чтобы обо всем подумать. Он не сказал, когда хочет боксировать снова. Он до сих пор очень разочарован решением судей, как и все мы. Но я не думаю, что он будет драться снова в этом году.

Что касается третьего боя с «Канело», то он все еще является самым значимым в боксе. Поэтому я считаю, что это будет всеобщим приоритетом — посмотреть, когда можно будет сделать третий бой.