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7Джошуа нокаутировал Поветкина
09:15 (мск), источник: Vesti.kz

Эпатажный ирландец в костюме Бората покинул вес Головкина после нокаута от Лемье в первом раунде

Ирландский боксер Гэри «Спайк» О́Салливан (28−3, 20 КО) принял решение сменить весовую категорию после досрочного поражения от экс-чемпиона в среднем весе канадца Давида Лемье (40−4, 34 KO). Об этом сообщает IrishBoxing.com.

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Их бой состоялся в рамках вечера бокса 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, главным событием которого стал матч-реванш казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

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Поединок Лемье — О́Салливан был рассчитан на 12 раундов, но закончился уже в первом — канадец с одного удара нокаутировал соперника. Таким образом, Лемье стал обязательным претендентом на титул WBA (Super) в среднем весе, который теперь принадлежит Альваресу, отобравшего его у Головкина.

После этого поражения «Спайк» решил спуститься в первый средний вес (154 фунта) и даже обозначил свои приоритеты в новом дивизионе. 34-летний ирландец планирует вернуться на ринг ближе к концу года и начать прокладывать себе путь к поединку с действующим чемпионом WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйей (31−0, 26 KO) из Мексики.

Напомним, О́Салливан, еще в 2016 году с помощью костюма Бората бросал вызов Головкину и мог стать соперником GGG на 5 мая, но в итоге отказался от встречи с казахстанцем из-за низкого, по его мнению, гонорара. Изначально же казахстанец должен был драться с Альваресом, но мексиканец после проваленного допинг-теста и шестимесячной дисквалификации отказался от поединка. В итоге второй бой Головкин — «Канело» перенесли на сентябрь.

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