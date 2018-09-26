Эпатажный ирландец в костюме Бората покинул вес Головкина после нокаута от Лемье в первом раунде
Ирландский боксер Гэри «Спайк» О́Салливан (28−3, 20 КО) принял решение сменить весовую категорию после досрочного поражения от
Ирландский боксер Гэри «Спайк» О́Салливан (28−3, 20 КО) принял решение сменить весовую категорию после досрочного поражения от
Их бой состоялся в рамках вечера бокса 15 сентября на арене
Поединок Лемье — О́Салливан был рассчитан на 12 раундов, но закончился уже в первом — канадец с одного удара нокаутировал соперника. Таким образом, Лемье стал обязательным претендентом на титул WBA (Super) в среднем весе, который теперь принадлежит Альваресу, отобравшего его у Головкина.
После этого поражения «Спайк» решил спуститься в первый средний вес (154 фунта) и даже обозначил свои приоритеты в новом дивизионе. 34-летний ирландец планирует вернуться на ринг ближе к концу года и начать прокладывать себе путь к поединку с действующим чемпионом WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйей (31−0, 26 KO) из Мексики.
Напомним, О́Салливан, еще в 2016 году с помощью костюма Бората бросал вызов Головкину и мог стать соперником GGG на 5 мая, но в итоге отказался от встречи с казахстанцем