Эпатажный ирландец в костюме Бората покинул вес Головкина после нокаута от Лемье в первом раунде

Их бой состоялся в рамках вечера бокса 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, главным событием которого стал матч-реванш казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

Поединок Лемье — О́Салливан был рассчитан на 12 раундов, но закончился уже в первом — канадец с одного удара нокаутировал соперника. Таким образом, Лемье стал обязательным претендентом на титул WBA (Super) в среднем весе, который теперь принадлежит Альваресу, отобравшего его у Головкина.

После этого поражения «Спайк» решил спуститься в первый средний вес (154 фунта) и даже обозначил свои приоритеты в новом дивизионе. 34-летний ирландец планирует вернуться на ринг ближе к концу года и начать прокладывать себе путь к поединку с действующим чемпионом WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйей (31−0, 26 KO) из Мексики.