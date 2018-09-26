Тренер «Канело» назвал претендентов на следующий бой после победы над Головкиным

Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сахалин Ю-С0
Арсенал Т0
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Динамо К
Футбол. Кубок России
17:00
Сызрань-2003
Ростов
Футбол. Кубок России
17:30
Луки-Энергия
Енисей
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Зенит
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Адмирал
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Рубин
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Анжи
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Уфа
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
19:30
Фортуна Д
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Амьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Кан
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Ним
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Кубок России
20:15
Торпедо М
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Леганес
Барселона
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Кьево
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Реал
Футбол. Зарубежный
25.09
Атлетико3
Уэска0
Футбол. Зарубежный
25.09
Тулуза2
Сент-Этьен3
Футбол. Зарубежный
25.09
Реал Сосьедад2
Райо Вальекано2
Футбол. Зарубежный
25.09
Интер2
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
25.09
Бавария1
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
25.09
Ганновер-961
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
25.09
Фрайбург1
Шальке-040
Все события
Фоторепортажи
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
7Джошуа нокаутировал Поветкина
09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» назвал претендентов на следующий бой после победы над Головкиным

Эдди Рейносо, тренер нового чемпиона WBC и WBA (Super) в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО) заявил, что они готовы к поединкам с любыми претендентами.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Наставник «Канело» в интервью ESPN Deportes не исключил возможности боя с экс-чемпионом мира в среднем весе канадцем Давидом Лемье (40−4, 34 KO). Оба боксера выступили 15 сентября в рамках одного шоу. В главном событии мексиканец отобрал титулы у казахстацна Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), победив того решением судей.

Читайте также
Тедди Атлас «прошелся» по судьям реванша Головкин — Альварес и назвал своего победителя

А Лемье провел отборочный бой по линии WBA с ирландцем Гэри «Спайком» О́Салливаном (28−3, 20 КО), нокаутировав того уже в первом раунде.

«Мы уже встретились с лучшим средневесом последних лет. И кто бы ни появился, мы открыты для боя с ними… Чарло, Билли Джо Сондерс, Дэниэл Джейкобс… Мы готовы драться с ними», — сказал Рейносо.

Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 сентября, для этого уже зарезервированы две арены. Мексиканец уже получил разрешение от врачей на следующий бой. После поединка с Головкиным Альваресу понадобилась помощь врачей — ему наложили шесть швов из-за расечения.

Лемье также имеет опыт встречи с Головкиным. В 2015 году канадец досрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).

В трилогии с "Канело" больше всего смысла - промоутер Головкина о поисках следующего боя
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России
Кошмарный старт: Головин впервые проиграл в Монако
Погребняк: «Урал» рискует, подписав со мной контракт
Стадион «Уэмбли» продадут за 600 млн фунтов
Стали известны судьи боя Нурмагомедов — Макгрегор
«Дерби Каунти» Лэмпарда выбил «МЮ» из Кубка английской лиги
ВФЛА обратилась в CAS по поводу восстановления членства в IAAF
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь