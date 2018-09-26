Тренер «Канело» назвал претендентов на следующий бой после победы над Головкиным

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Наставник «Канело» в интервью ESPN Deportes не исключил возможности боя с экс-чемпионом мира в среднем весе канадцем Давидом Лемье (40−4, 34 KO). Оба боксера выступили 15 сентября в рамках одного шоу. В главном событии мексиканец отобрал титулы у казахстацна Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), победив того решением судей.

А Лемье провел отборочный бой по линии WBA с ирландцем Гэри «Спайком» О́Салливаном (28−3, 20 КО), нокаутировав того уже в первом раунде.

«Мы уже встретились с лучшим средневесом последних лет. И кто бы ни появился, мы открыты для боя с ними… Чарло, Билли Джо Сондерс, Дэниэл Джейкобс… Мы готовы драться с ними», — сказал Рейносо.

Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 сентября, для этого уже зарезервированы две арены. Мексиканец уже получил разрешение от врачей на следующий бой. После поединка с Головкиным Альваресу понадобилась помощь врачей — ему наложили шесть швов из-за расечения.