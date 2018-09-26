Промоутер Головкина о поисках следующего боя: В трилогии с «Канело» больше всего смысла

Леффлер не согласен с решением судей во втором поединке Головкина против Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО) и считает, что проведение третьего боя имеет наибольший смысл, но это в значительной степени зависит от желания Альвареса и его промоутеров.

«Мурата имеет хорошие шансы благодаря его популярности в Японии, — сказал Леффлер. — Естественно, в трилогии с Канело больше всего смысла. Прекрасное выступление обоих боксеров. Я остаюсь на связи с (промоутером Альвареса) Эриком Гомесом и буду искать тот бой, который будет иметь наибольший смысл для Геннадия».