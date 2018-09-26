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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана Арланс» vs «Куба Домадорес». Несколько фактов о финале WSB в Китае

Клубы в третий раз выявляют сильнейшего между собой.

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Сегодня, 26 сентября, в Китае казахстанский клуб «Астана Арланс» начнет финальную матчевую встречу Всемирной серии бокса (WSB) против команды «Куба Домадорес». О некоторых фактах противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.

За восьмилетнюю историю проведения турнира отечественный участник в пятый раз выходит в финал. Три раза «Астана Арланс» выигрывали первенство и лишь однажды были признаны проигравшими.

Противостояние казахстанского клуба с командой из Кубы стало украшением турнира последних лет. «Астана Арланс» ни разу не заканчивали первенство ниже третьего места, а кубинцы — ниже второго.

1. 3:2 — счет по Кубкам

Как и год назад, в финал пробились два самых титулованных участника. Казахстанский клуб выигрывал турнир в 2013, 2015 и в 2017 годах. Кубинцы первенствовали два раза — в 2014 и в 2016 годах. Дважды клубы встречались между собой в главном противостоянии, и оба раза выигрывала команда из Астаны.

2. Нейтральный ринг

Три победы в турнире казахстанская команда одержала на «своем поле». Единственный выездной финал для «Астана Арланс» проходил в Китае в дебютном сезоне проведения WSB. Победу тогда отдали команде из Франции — «Париж Юнайтед».

Кубинская команда ни разу не принимала финал состязания на родине. В 2014 году они выиграли в Азербайджане у «Баку Файрс», а в 2016 — в Узбекистане у «Бритиш Лионхартс». Еще два раза кубинцы уступили в Казахстане.

3. Звездные составы

Кубинская команда отправляется в Китай практически в боевом составе. Россыпь олимпийских призеров и чемпионов мира в одной команде. Заявка клуба из Казахстана выглядит на порядок скромнее, но и в ней есть несколько топовых исполнителей.

до 49 килограммов:
Темиртас Жусупов (бои в проекте — 13 побед и 7 поражений) — Дамиан Арсе Дуарте (3−0);.

до 52 килограммов:
Сакен Бибосынов (1−2) — Хорхе Алехандро Гриньян Меренсио (0−3);.

до 56 килограммов:
Ильяс Сулейменов (9−3) — Освиэл Давид Кабалльеро Гарсия (дебютант);.

до 60 килограммов:
Закир Сафиуллин (10−6) — Лазаро Альварес (26−3);.

до 64 килограммов:
Дильмурат Мижитов (5−3) — Энди Крус (15−0);.

до 69 килограммов:
Асланбек Шымбергенов (12−3) — Рониэл Иглесиас Сотолонго (25−5);.

до 75 килограммов:
Абильхан Аманкул (8−1) — Ослейс Иглесиас Эстрада (1−0);.

до 81 килограмма:
Бек Нурмаганбет (2−0) — Хулио Сезар Ла Крус (27−3);.

до 91 килограмма:
Нурбол Алтаев (1−0) — Эрисланди Савон (28−3);.

свыше 91 килограмма:
Камшыбек Кункабаев (4−1) — Хосе Анхель Ларду Гомес (11−3).

4. Ключевые бои

В первый день противостояния самым интересным можно назвать бой в категории до 75 килограммов. Вице-чемпион мира из Казахстана Абильхан Аманкул встретится с 20-летним Ослейсом Иглесиасом Эстрадой. Ожидалось, что приедет на матч Арлен Лопес, но 25-летний олимпийский чемпион на матч в Китае не заявлен.

Во второй день примечательных поединков больше. В полутяжелом весе восходящая отечественная Бек Нурмаганбет попытается остановить виртуозного Хулио Сезара Ла Круса. Два раза встречались на ринге Асланбек Шымбергенов и Рониэл Иглесиас Сотолонго, и оба раза выиграл казахстанец. На десерт — битва супертяжеловесов. Лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев может принести клубу решающее очко, если победит 28-летнего кубинца Хосе Анхеля Гомеса.

5. Тай-брейк

Если после десяти основных поединков будет ничья, то у отечественного клуба будет небольшое, но преимущество. Дополнительный бой пройдет в категории до 64 килограммов, а тут нашу команду представляет Бекдаулет Ибрагимов. 22-летний бронзовый призер чемпионата Азии — сильнейший боксер Казахстана в этом весе.

У Кубы основная единица в этом дивизионе выступит в основной сетке, а Хорхе Моиран Вине, это двукратный призер последних национальных турниров. Возможно, конкурент опасный, но Ибрагимов выглядит фаворитом в их противостоянии.

Добавим, что финал турнира пройдет в двух городах Китая: сегодня соперники встретятся в Сямыне, а во второй день, 28 сентября, в Цзиньцзяне.

Прямую трансляцию этого противостояния можно посмотреть на телеканале «Хабар». Начало показа в 17:00 по времени Астаны.

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