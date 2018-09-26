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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Его время ушло»: британский журналист посоветовал Канату Исламу завершить карьеру

Британский журналист спортивного сайта MMAPlus.uk Бен Смит в интервью корреспонденту Vesti.kz объяснил, почему казахстанскому боксеру первого среднего веса Канату Исламу (25−0, 20 КО) необходимо задуматься о завершении своей карьеры.

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«Ислам — очень неплохой боксер. Однако его дивизион переполнен сильными боксерами, которые представляют для него огромную опасность. Он год не выходил на ринг. За прошедшее время его последний соперник получил титульный бой, в котором проиграл вчистую. Не думаю, что у него есть хорошие шансы совершить красивое возвращение. Я думаю, его время ушло. Он вряд ли способен составить конкуренцию молодым проспектам», — отметил Смит.

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Отметим, что сейчас в профиль Ислама на сайте BoxRec находится в неактивном статусе, WBC, WBA, WBO и IBF исключили его из рейтингов. Тем не менее Ислам заявил, что даже не думает о завершении карьеры.

Напомним, Ислам не выходил на ринг с 9 сентября прошлого года, где в Астане в девятом раунде поединка за титулы региональные пояса WBO NABO и WBA-NABA в первом среднем весе нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Его возвращение было намечено на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец получил травму ноги и отменил бой.

В свою очередь Кук после боя с Исламом одержал две досрочные победы и вышел на титульный бой, проиграв нокаутом в третьем раунде чемпиону мира по версии WBO мексиканцу Хайме Мунгуйя (31−0, 26 КО). Их поединок прошел 15 сентября в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, в главном событии которого казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО).

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