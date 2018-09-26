«Его время ушло»: британский журналист посоветовал Канату Исламу завершить карьеру

«Ислам — очень неплохой боксер. Однако его дивизион переполнен сильными боксерами, которые представляют для него огромную опасность. Он год не выходил на ринг. За прошедшее время его последний соперник получил титульный бой, в котором проиграл вчистую. Не думаю, что у него есть хорошие шансы совершить красивое возвращение. Я думаю, его время ушло. Он вряд ли способен составить конкуренцию молодым проспектам», — отметил Смит.

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Отметим, что сейчас в профиль Ислама на сайте BoxRec находится в неактивном статусе, WBC, WBA, WBO и IBF исключили его из рейтингов. Тем не менее Ислам заявил, что даже не думает о завершении карьеры.

Напомним, Ислам не выходил на ринг с 9 сентября прошлого года, где в Астане в девятом раунде поединка за титулы региональные пояса WBO NABO и WBA-NABA в первом среднем весе нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Его возвращение было намечено на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец получил травму ноги и отменил бой.