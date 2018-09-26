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23:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» ответил своим критикам после победы над Головкиным

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−1,34 КО) сделал заявление через твиттер о своей победе над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Второй поединок проходил 15 сентября на арене T-Mobile и завершился победой Альвареса решением большинства судей. Мексиканец отобрал у соперника титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но уже после боя лишился пояса IBO, так как не заплатил санкционный взнос.

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Накануне доминиканский журналист Карлос Нина Гомес обратился к Альваресу через твиттер: «Нытики, которые мечтали о победе Головикна, до сих пор не могут остановиться и продолжают ныть. Как поступить с этими плаксами?». На это «Канело» дал следующий ответ: «Пусть они продолжают плакать. Всю свою жизнь они посвящают нытью».

Отметим, что сразу после боя Альварес заявил о готовности провести с Головкным и третий поединок. Не против встретиться еще раз на ринге и казахстанец. Ситуация с возможным третьим боем прокомментировал промоутер GGG Том Леффлер.

"Канело" ответил своим критикам после победы над Головкиным
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