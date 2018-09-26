«Канело» ответил своим критикам после победы над Головкиным

Второй поединок проходил 15 сентября на арене T-Mobile и завершился победой Альвареса решением большинства судей. Мексиканец отобрал у соперника титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но уже после боя лишился пояса IBO, так как не заплатил санкционный взнос.

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Накануне доминиканский журналист Карлос Нина Гомес обратился к Альваресу через твиттер: «Нытики, которые мечтали о победе Головикна, до сих пор не могут остановиться и продолжают ныть. Как поступить с этими плаксами?». На это «Канело» дал следующий ответ: «Пусть они продолжают плакать. Всю свою жизнь они посвящают нытью».