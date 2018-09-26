«Канело» ответил своим критикам после победы над Головкиным
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−1,34 КО) сделал заявление через твиттер о своей победе над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−1,34 КО) сделал заявление через твиттер о своей победе над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Второй поединок проходил 15 сентября на арене
Накануне доминиканский журналист Карлос Нина Гомес обратился к Альваресу через твиттер: «Нытики, которые мечтали о победе Головикна, до сих пор не могут остановиться и продолжают ныть. Как поступить с этими плаксами?». На это «Канело» дал следующий ответ: «Пусть они продолжают плакать. Всю свою жизнь они посвящают нытью».
Отметим, что сразу после боя Альварес заявил о готовности провести с Головкным и третий поединок. Не против встретиться еще раз на ринге и казахстанец. Ситуация с возможным третьим боем прокомментировал промоутер GGG Том Леффлер.