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10:49 (мск), источник: Sports.kz

«Мы теряем болельщиков». Тренер Головкина встревожен последствиями боёв с «Канело»

Наставник экс-чемпиона мира WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что спорные судейские решения двух поединков GGG с Саулем Альваресом приводят к тому, что любители бокса разочаровываются в данном виде спорта, сообщает Sports.kz.

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Первый бой GGG и Канело завершился ничьей, а во втором судьи отдали победу Альваресу. Оба решения были в штыки приняты фанатами и экспертами, посчитавшими, что победителем в этих поединках должен был быть признан Головкин.

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— К сожалению, я считаю, что мы теряем фанатов бокса из-за таких решений. Да, это был близкий бой, но Геннадий его не проиграл, он просто не получил решение в свою пользу. Первый бой не был таким решающим, потому что в нем не было активных действий. В этом поединке, судя по тому, как боксировал Геннадий, счёт должен был быть хотя бы 7−5. Ругани в соцсетях было достаточно, чтобы убедить меня в том, что я был прав.

Что-то должно произойти, чтобы этих спорных решений больше не было. Это случилось дважды. Фанаты были взволнованы этим вердиктом. В Лас-Вегасе это происходит не в первый и не в последний раз. Что-то нужно изменить, чтобы побеждал правильный человек. Миллионы болельщиков не могут ошибаться. Те зрители, которые смотрят, повторы, не могут быть неправы. Нужно что-то сделать, чтобы мы не теряли болельщиков, — посетовал Санчес в интервью The Ring.

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