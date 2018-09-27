«Мы теряем болельщиков». Тренер Головкина встревожен последствиями боёв с «Канело»

Первый бой GGG и Канело завершился ничьей, а во втором судьи отдали победу Альваресу. Оба решения были в штыки приняты фанатами и экспертами, посчитавшими, что победителем в этих поединках должен был быть признан Головкин.

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— К сожалению, я считаю, что мы теряем фанатов бокса из-за таких решений. Да, это был близкий бой, но Геннадий его не проиграл, он просто не получил решение в свою пользу. Первый бой не был таким решающим, потому что в нем не было активных действий. В этом поединке, судя по тому, как боксировал Геннадий, счёт должен был быть хотя бы 7−5. Ругани в соцсетях было достаточно, чтобы убедить меня в том, что я был прав.