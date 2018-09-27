Виталий Кличко — о бое Поветкин — Джошуа: Хороший чемпионский бой

«Хороший чемпионский бой. Я поймал себя на мысли: «Жаль, что я уже закончил спортивную карьеру». Мог бы и тому, и другому показать. Но это шутки. Если серьезно, хороший бой, интересный. Джошуа показал, что он сильнее по многим показателям. Встретились два олимпийских чемпиона. У Поветкина был в свое время пояс промежуточного чемпиона. Достойный поединок.

Я считаю, что после поединка против Поветкина ни у кого не возникло сомнений в превосходстве и доминанте Джошуа. В поединке против Владимира все понимали, что каким-то чудом Джошуа смог восстановиться. Владимир его просто не добил. Бой мог быть выигран как в одну, так и в другую сторону. Интрига оставалась. Поединок Владимира против Джошуа был боем двух равных спортсменов. В последнем же поединке против Поветкина, интрига была лишь до боя. Во время него Джошуа все расставил по своим местам, — сказал Кличко Tribuna.