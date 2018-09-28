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15:42 (мск), источник: Sports.kz

Головкину готовят предложение о проведении третьего боя с Канело

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв подчеркнул, что хотел бы добиться проведения третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в России.

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«Я бы посоветовал Геннадию добиваться реванша. Надо биться до конца. В третий раз, думаю, Головкин его может уронить.

Хотел бы провести этот бой в России? Собираюсь выйти на Геннадия с предложением провести третий бой с Канело в России.

В следующем году пройдёт Боксёрский форум. В последний день мы хотели бы поставить бой Головкина. Будем сейчас думать, обсуждать, может, договоримся.

Форум пройдёт где-то в июне. Позже мы отдельно объявим все подробности. Пока ещё даже не выбрали регион для проведения. На ближайшей конференции объявим, думаю, — подчеркнул Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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