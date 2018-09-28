Головкину готовят предложение о проведении третьего боя с Канело
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв подчеркнул, что хотел бы добиться проведения третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в России.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв подчеркнул, что хотел бы добиться проведения третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в России.
«Я бы посоветовал Геннадию добиваться реванша. Надо биться до конца. В третий раз, думаю, Головкин его может уронить.
Хотел бы провести этот бой в России? Собираюсь выйти на Геннадия с предложением провести третий бой с Канело в России.
В следующем году пройдёт Боксёрский форум. В последний день мы хотели бы поставить бой Головкина. Будем сейчас думать, обсуждать, может, договоримся.
Форум пройдёт