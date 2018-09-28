Головкину готовят предложение о проведении третьего боя с Канело

«Я бы посоветовал Геннадию добиваться реванша. Надо биться до конца. В третий раз, думаю, Головкин его может уронить.

Хотел бы провести этот бой в России? Собираюсь выйти на Геннадия с предложением провести третий бой с Канело в России.

В следующем году пройдёт Боксёрский форум. В последний день мы хотели бы поставить бой Головкина. Будем сейчас думать, обсуждать, может, договоримся.