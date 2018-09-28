Тренер «Астана Арланс» прокомментировал поражение от «Куба Домадорес» в финале WSB

После первого дня казахстанский клуб проигрывал с минимальным отставанием. Во второй соревновательный день судейская бригада приняла несколько спорных решений.

«Настроения нет. Что тут скажешь? Какой был план? Только выигрывать. Вчера был шанс у нас на победу со счетом 3:2. Ожидали, что Ильяс Сулейменов выиграет, но он на спаде. В равном бою проиграл… И мы уступали со счетом 2:3.

Сегодня, как обычно, я ребят инструктировал, указывал на их ошибки. Что нельзя делать в ринге, а что нужно сделать.

О некоторых ошибках наших боксеров. Когда звучит команда «брэйк», то наш боксер останавливается, а кубинцы наносят удары в этот момент. Головой лезет, получает сечку и весь раунд ходит в крови… Это минус для бойца. Такие моменты нужно учитывать. Объяснил, что от нас ждут только победы. Вся страна смотрит за матчем. Хотел поднять дух бойцам, чтобы они бились до конца.

В принципе, я доволен своими боксерами, все бились до конца, но опыт есть опыт. Кубинские боксеры опытные и титулованные. В равных боях судьи отдают бои титулованным боксерам. Ждали от Закира Сафиуллина, но было видно, что к такому бою он не готов. За весь сезон не провел ни одного боя, приболел. Травмирован был. Мы его не беспокоили его по ходу сезона, но надеялись, что к финалу он наберется сил и покажет лучший бой. Этого не случилось.

С кубинцем они раньше встречались, и Закир побеждал. В прошлом году Закир перебил кубинца. Видимо, его соперник готовился и подобрал нужную тактику. Он хорошо двигался и опережал Закира.

В категории до 52 килограмма у нас боксировал одаренный парень (Сакен Бибосынов). Я им доволен — даже кубинцы признают, что этот бой был на нашей стороне.

Назвал специалист и решающий бой противостояния. По словам тренера, он был уверен в победе средневеса Асланбека Шымбергенова.

«Асланбек с первого раунда пошел вперед и был настроен только на победу. Он больше наносил удары. Конечно, были моменты… Иглесиас ведь тоже не из слабых. У кубинцев слабых нет. Асланбек этот бой выиграл. Судьи один раунд туда отдавали, другой — сюда. К пятому раунду счет был равный. Пятый раунд был решающим, и Асланбек его выиграл. Судьям виднее. Они решили отдать победу кубинцам. Мы потеряли надежду. Настроение упало.

В следующем бою выходил четырехкратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр Хулио Ла Крус. Он опытнее нашего Бека Нурмаганбета. Но Бек молодец. Он не растерялся. Он очень достойно бился. К нему претензий нет. У Бека блестящее будущее.

Надеялся Акурпеков на победу еще одного лидера — вице-чемпиона мира Камшыбека Кункабаева. Но супертяжеловес не смог выиграть свой тяжелый бой.

«Как говорится, надежда умирает последней. Камшыбека настроил, призвал его порадовать болельщиков победой — надо с явным преимуществом выигрывать, нокаутом. Он с хорошим настроем вышел. В начале нанес пару сильных ударов. Но соперник на 20 килограммов тяжелее и удары держит. Подвижный кубинец в подвижной стойке. Оказался не из слабых.

Я думал, что Камшыбек будет двигаться на ногах и обманными движениями будет опережать соперника. Этого не случилось. Тем не менее, Камшыбек достойно отработал пять раундов. Это для него большой опыт. Он понял, как дальше боксировал в пятираундовом формате. В следующем году будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду. Камшыбеку нужны бои с соперником, как этот боксер из Кубы.

По словам главного тренера клуба «Астана Арланс», мотивировал и помогал его подопечным именитый соотечественник Бахтияр Артаев. Олимпийский чемпион поддерживал земляков.

«Наш генеральный менеджер и олимпийский чемпион Бахтияр Артаев приходил перед боями к ребятам. Делился с ними своим опытом. Пожелал удачи. У всех настроение было хорошим. Казалось, что шансы есть. Тем более, в первом бою Сакен Бибосынов нам победу подарил. Я надеялся еще на Закира и Асланбека. Чтобы они выиграли свои встречи. Три подряд победы, и у нас появлялся хороший шанс.

Мог и Камшыбек побеждать. Но когда одноклубники проиграли, и Камшыбек расстроился. Не в полную силу работал. Многое зависит от настроения… Могли мы рассчитывать и на ровный счет. Если бы так случилось, то наш запасной боец свой бой бы выиграл. Бекдаулет Ибрагимов — боксер опытный и опытнее своего кубинского соперника.

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Назвал Акурпеков и ошибку, которую могли допустить во время формирования состава. По словам тренера, он даже знал точный счет.

«Возможно, где-то установку неверную выбрали и Бекдаулета поставить на основной бой. Мы хотели выиграл матчевую встречу со счетом 6:4. В любом случае, я доволен своей командой. Всех я отблагодарил. Все они бились. Но с кубинцами биться не так просто. Все бои закончили с травмами и рассечениями. Кубинцы тоже получили повреждения. Все устали… Настраивались только на победу.

Всем привет, кто за нас болел! Жаль, что мы не оправдали надежды наших болельщиков. Я хотел, чтобы команда в четвертый раз выиграла чемпионат мира по версии Всемирной серии бокса. Благодарю всех болельщиков, которые се эти дни были с нами, болели и поддерживали! Всем огромное спасибо!.