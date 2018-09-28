Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта0
Бавария0
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА2
Авангард2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн4
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
овертайм
Нефтехимик1
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс3
Амур1
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН3
Куньлунь2
Футбол. Зарубежный
19:00
Карпаты1
Шахтер Д6
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург0
ЦСКА1
Все события
Фоторепортажи
12В Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация бокса России заявила о планах провести третий бой Головкин — Альварес

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «Чемпионату» заявил о планах подать заявку на проведение в стране третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

Наверх

Предыдущие оба поединка проходили на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года в первом бою была зафиксирована ничья, а спустя ровно год победил Альварес, который нанес Головкину первое поражение в карьере и отобрал у него титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но сразу лишился последнего из-за неоплаченной санкции.

«Я бы посоветовал Геннадию добиваться реванша, — говорит Кремлев. — Надо биться до конца. В третий раз, думаю, Головкин его может уронить. Хотел бы провести этот бой в России? Собираюсь выйти на Геннадия с предложением провести третий бой с «Канело» в России.

Читайте также
Сможете ли вы отличить бойца ММА от актера?

В следующем году пройдет боксерский форум. В последний день мы хотели бы поставить бой Головкина. Будем сейчас думать, обсуждать, может, договоримся. Форум пройдет где-то в июне. Позже мы отдельно объявим все подробности. Пока ещё даже не выбрали регион для проведения. На ближайшей конференции объявим, думаю.

Отметим, что Головкин был лицом первого международного боксерского форума, который прошел в феврале в Сочи. Казахстанец за карьеру дрался в восьми странах, но никогда не проводил бой в России.

Ранее Головкин и Альварес объявляли о готовности провести третий поединок. Он может состояться в 2019 году.

Головкин отменил поездку на Конвенцию WBC в Киев после поражения от "Канело"
ЦСКА победил «Оренбург» в матче РПЛ за 5 дней до игры с «Реалом»
Сменившая Россию на Украину биатлонистка объяснила свое решение
Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой
Адвокаты Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал
Президент Хорватии: Путин в финале ЧМ чуть больше болел за нас
Александр Головин прошел «обряд посвящения» в «Монако» (видео)
Орлов: «Спартак» и в чемпионский сезон играл так же, как сейчас
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь