Федерация бокса России заявила о планах провести третий бой Головкин — Альварес

Предыдущие оба поединка проходили на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года в первом бою была зафиксирована ничья, а спустя ровно год победил Альварес, который нанес Головкину первое поражение в карьере и отобрал у него титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но сразу лишился последнего из-за неоплаченной санкции.

«Я бы посоветовал Геннадию добиваться реванша, — говорит Кремлев. — Надо биться до конца. В третий раз, думаю, Головкин его может уронить. Хотел бы провести этот бой в России? Собираюсь выйти на Геннадия с предложением провести третий бой с «Канело» в России.

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В следующем году пройдет боксерский форум. В последний день мы хотели бы поставить бой Головкина. Будем сейчас думать, обсуждать, может, договоримся. Форум пройдет где-то в июне. Позже мы отдельно объявим все подробности. Пока ещё даже не выбрали регион для проведения. На ближайшей конференции объявим, думаю.

Отметим, что Головкин был лицом первого международного боксерского форума, который прошел в феврале в Сочи. Казахстанец за карьеру дрался в восьми странах, но никогда не проводил бой в России.