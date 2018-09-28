Головкин отменил поездку на Конвенцию WBC в Киев после поражения от «Канело»
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) отменил поездку в Киев на ежегодную Конвенцию WBC. Об этом на
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) отменил поездку в Киев на ежегодную Конвенцию WBC. Об этом на
По словам Кличко, планы Головкина изменило первое в карьере поражение, которое он потерпел 15 сентября в
Конвенция WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Участие в ней подтвердили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, Тони Белью, Хулио Сезар Чавес и другие. Всего в Киев приедут 700 представителей мира бокса — это действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.
О планах Головкин приехать на Конвенцию WBC в Киев стало известно 6 сентября. На днях промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что GGG взял небольшой перерыв, чтобы обдумать будущее.