Головкин отменил поездку на Конвенцию WBC в Киев после поражения от «Канело»

Источник: zimnio.com

По словам Кличко, планы Головкина изменило первое в карьере поражение, которое он потерпел 15 сентября в Лас-Вегасе, уступив решением большинства судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО) во втором поединке. Из-за проигрыша казахстанец потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

Конвенция WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Участие в ней подтвердили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, Тони Белью, Хулио Сезар Чавес и другие. Всего в Киев приедут 700 представителей мира бокса — это действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.